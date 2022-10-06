550 bin personeli ilgilendiriyor! Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti: