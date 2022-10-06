550 bin personeli ilgilendiriyor! Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirecek.
550 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR
Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.
Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.
Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya gelecek.
Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.