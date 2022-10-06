FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı olacak mı, hangi gün 2022? FED toplantı tarihleri!

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Daha önce Goldman Sachs ekonomistlerinden Jan Hatzius'un ekibi Fed'in Kasım ayında faiz artırımını artıracağına yönelik fikir beyan etmişti. Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında da 50 baz puan artıracağı beklentisini öne çıkaran ekip daha önce Eylül'de 50, Kasım'da da 25 baz puanlık artırım bekliyorlardı. Son toplantıda Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.