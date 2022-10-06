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    • Ekonomi
    • 06.10.2022 10:43
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    • 06.10.2022 10:43
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    FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı olacak mı, hangi gün 2022? FED toplantı tarihleri!

    FED faiz kararı toplantısı hakkında araştırmalar arttı. FED faiz kararı toplantısının ekim ayında olup olmayacağı merak ediliyor. FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre FED Ekim toplantısı var mı yok mu belli oldu. Peki FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı hangi gün 2022? İşte FED toplantı tarihleri!

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    FED faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay yapılan FED faiz kararının ardından gözler bu kez Ekim ayına çevrildi. Peki FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı hangi gün 2022? FED toplantı tarihleri haberimizde!

    FED EKİM TOPLANTISI OLACAK MI, NE ZAMAN?

    FED faiz kararı toplantısı bu ay yapılmayacak. En yakın FED faiz kararı toplantısı Kasım ayında düzenlenecek.

    FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022: FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    FED'in yeni faiz kararını duyuracağı bir sonraki toplantı 1-2 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı ise 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

    FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    Daha önce Goldman Sachs ekonomistlerinden Jan Hatzius'un ekibi Fed'in Kasım ayında faiz artırımını artıracağına yönelik fikir beyan etmişti. Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında da 50 baz puan artıracağı beklentisini öne çıkaran ekip daha önce Eylül'de 50, Kasım'da da 25 baz puanlık artırım bekliyorlardı. Son toplantıda Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.

        Son toplantının ardından yaptığı açıklamada Powell, ana hedeflerinin enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmek olduğunu söyledi. ''Fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullanan Powell, "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışmaz" ifadelerini kullanmıştı.

        SON FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Fed eylül ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.
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        Haberler Ekonomi FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı olacak mı, hangi gün 2022? FED toplantı tarihleri!
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