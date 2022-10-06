FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı olacak mı, hangi gün 2022? FED toplantı tarihleri!

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay yapılan FED faiz kararının ardından gözler bu kez Ekim ayına çevrildi. Peki FED faiz kararı ne zaman? FED Ekim toplantısı hangi gün 2022? FED toplantı tarihleri haberimizde!
FED EKİM TOPLANTISI OLACAK MI, NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantısı bu ay yapılmayacak. En yakın FED faiz kararı toplantısı Kasım ayında düzenlenecek.
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022: FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED'in yeni faiz kararını duyuracağı bir sonraki toplantı 1-2 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı ise 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Daha önce Goldman Sachs ekonomistlerinden Jan Hatzius'un ekibi Fed'in Kasım ayında faiz artırımını artıracağına yönelik fikir beyan etmişti. Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında da 50 baz puan artıracağı beklentisini öne çıkaran ekip daha önce Eylül'de 50, Kasım'da da 25 baz puanlık artırım bekliyorlardı. Son toplantıda Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.