Ekim ayı Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2022? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyon ödemesi YATTI MI?

ÖDEMELER NE ZAMAN?

En çok merak edilen konu ödemelerin ne zaman yapılacağı. Emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca aynı banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. 3 yıl dolunca promosyon ödemesi yapılır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.