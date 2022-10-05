Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6-7 EKİM evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerini her ay 15 ila 30'u arasında gerçekleştiriyor. Ekim ayı için evde bakım maaşı ödemeleri henüz tamamlanmadı.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şarta sahip olunması gerekmektedir;
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.