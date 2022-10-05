Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3.484,42 puanla günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,70 ile metal ana sanayii oldu.