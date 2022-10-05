Ziraat Bankası Mazot ve Gübre Desteği ödeme TARİHLERİ İL İL liste 2022! EKİM AYI Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Binlerce kişi mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyordu. Açıklama Bakan Kirişçi tarafından yapıldı. Peki, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte merak edilen bilgiler...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ
Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın.