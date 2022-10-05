Dünyanın gözü OPEC+'in petrol kararında! Üretim ne kadar azalacak? Brent petrolde son durum...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor.
Hafta başında Reuters'a konuşan kaynaklar, üyeleri arasında Suudi Arabistan ve Rusya'nın da bulunduğu OPEC+'ın üretimi günde 1 milyon varil azaltmayı değerlendirdiğini belirtmişti. Bir başka OPEC+ kaynağı ise dün kesintilerin günlük 2 milyon varile kadar çıkabileceğini ifade etti.
OPEC+, ABD ve diğer başlıca tüketicilerden gelen üretim artırma baskısına rağmen bu kararı alırsa, halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak.
Bu kararın gerçekleşmesi durumunda ise pandemiden bu yana en sert kesinti yapılmış olacak. OPEC+ en son pandemi döneminde yaşanan talep düşüşünden dolayı günlük 10 milyon varillik üretim azaltma kararı almıştı.
BEYAZ SARAYI KIZDIRABİLİR
Rapidan Energy'nin kurucusu Bob McNally Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Biden yönetiminin petrol fiyatlarındaki artış konusunda ne kadar endişeli olduğunu tahmin edebiliriz. Büyük bir OPEC kesintisi Beyaz Saray'ı kızdırabilir" dedi.
Öte yandan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştireceği toplantı Mart 2020'den bu yana gerçekleştirilecek ilk yüz yüze toplantı olacak.
OPEC+, 5 Eylül'deki bir önceki toplantısında sembolik bir arz düşüşü kararıyla piyasayı istikrara kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizmişti. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman da aşırı fiyat oynaklığına karşı 'önleyici ve proaktif' kalacaklarına söz verdi.