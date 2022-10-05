Dünyanın gözü OPEC+'in petrol kararında! Üretim ne kadar azalacak? Brent petrolde son durum...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor.

Hafta başında Reuters'a konuşan kaynaklar, üyeleri arasında Suudi Arabistan ve Rusya'nın da bulunduğu OPEC+'ın üretimi günde 1 milyon varil azaltmayı değerlendirdiğini belirtmişti. Bir başka OPEC+ kaynağı ise dün kesintilerin günlük 2 milyon varile kadar çıkabileceğini ifade etti.