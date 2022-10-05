Anaokulu ücreti devletten! Bakan Derya Yanık duyurdu

Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelere anaokulu desteğinin ilk kez olacağını ve bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacaklarını söyledi. Bunun Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak yaptıkları bir çalışma olduğunu aktaran Yanık, "Vatandaşın bu noktada yapması gereken herhangi bir işlem bulunmuyor. Herhangi bir başvuru, herhangi bir takip yok. Sadece çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" diye konuştu. 1 milyona kadar çocuğun anaokulu desteğini sağlama projeksiyonunu yaptıklarının bilgisini veren Bakan Yanık, yıllık ortalama 500 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktardı.



AİLE DESTEĞİNE BAŞVURU SÜRÜYOR

Aylık ödemenin 850-bin 250 liraya çıkarıldığı Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz- Ağustos döneminde 1.6 milyon haneye yaklaşık 1.3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları devam ediyor" dedi. Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik desteği de sağladıklarını kaydetti.



14 YAŞ ALTINA ŞEKER ÖLÇÜM CIHAZI

Bakan Derya Yanık, 0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı verilmesiyle ilgili, "İlk etapta 6 bin cihaz temin edeceğiz ve dağıtacağız. Şu anda 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



ÇOCUK PARASI BU HAFTA HESAPTA

Türkiye Aile Desteği Programı'nda yeni bir fark daha oluşturduklarını belirten Yanık, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi. "1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine de 650 lira destek sağlıyoruz" diyen Yanık, hafta sonuna kadar ödemeleri yapmayı planladıklarını bildirdi.

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