BM ve IMF'den çağrı: Faiz artırımlarını durdurun

Küresel ekonomide yaşanan durgunluk korkusu giderek alevlenirken, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) başta ABD Merkez Bankası'na (FED) olmak üzere, "Faiz artırımlarını durdurun" çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporunda "Merkez bankalarının resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları aşağı çekebileceklerine dair herhangi bir inanç, ihtiyatsız bir kumardır" ifadeleri kullanıldı. Raporda, ABD'deki bu yılki faiz artışlarının Çin hariç gelişmekte olan ülkeler için gelirde tahmini 360 milyar dolarlık azalmaya ve ileride daha fazla soruna neden olabileceği kaydedildi. UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan da yaptığı açıklamada, "Mevcut eylem planı her yerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, savunmasız insanlara zarar veriyor. Rotayı değiştirmeliyiz" diye konuştu.
FED'E UYARI
Benzer bir çağrı da IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan geldi. Georgieva, FED'i politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğine dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini kaydetti.
İHRACATTA EYLÜL REKORU
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Eylül ayında 22.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın Eylül ayı bazında rekor olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı himayesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde ihracat verilerini açıklayan Muş, "2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188.2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir" dedi. Eylül ayında dış ticaret hacminin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55.6 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bakan Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin Eylül ayında 220 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin, 131 ülkeye ihracatını artırdığının altını çizdi.