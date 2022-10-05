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    BM ve IMF'den çağrı: Faiz artırımlarını durdurun

    Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) başta ABD Merkez Bankası olmak üzere "Faiz artırımlarını durdurun" çağrısı geldi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    BM ve IMF’den çağrı

    Küresel ekonomide yaşanan durgunluk korkusu giderek alevlenirken, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) başta ABD Merkez Bankası'na (FED) olmak üzere, "Faiz artırımlarını durdurun" çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporunda "Merkez bankalarının resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları aşağı çekebileceklerine dair herhangi bir inanç, ihtiyatsız bir kumardır" ifadeleri kullanıldı. Raporda, ABD'deki bu yılki faiz artışlarının Çin hariç gelişmekte olan ülkeler için gelirde tahmini 360 milyar dolarlık azalmaya ve ileride daha fazla soruna neden olabileceği kaydedildi. UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan da yaptığı açıklamada, "Mevcut eylem planı her yerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, savunmasız insanlara zarar veriyor. Rotayı değiştirmeliyiz" diye konuştu.



    FED'E UYARI
    Benzer bir çağrı da IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan geldi. Georgieva, FED'i politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğine dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini kaydetti.



    İHRACATTA EYLÜL REKORU
    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Eylül ayında 22.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın Eylül ayı bazında rekor olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı himayesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde ihracat verilerini açıklayan Muş, "2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188.2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir" dedi. Eylül ayında dış ticaret hacminin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55.6 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bakan Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin Eylül ayında 220 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin, 131 ülkeye ihracatını artırdığının altını çizdi.



        TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLACAK
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesini sağlamak, kısa vadede küresel sıkıntıları en düşük hasarla bertaraf ederken uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğini ve tüm dünyanın sancılı bir şekilde geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.



        KALYON'DAN KİMSESİZ HAYVANLARA DESTEK
        Sürdürülebilir bir yaşamı temel alan Kalyon Holding, bu kapsamda; çevreye, topluma, doğaya ve doğanın tüm canlılarına katkıda bulunacak sosyal projelere imza atıyor. Kalyon Holding, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında da kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için "Kısırlaştıralım, yaşatalım" söylemiyle 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma' projesini hayata geçirdi. Kalyon Holding proje kapsamında kimsesiz hayvanların aşılama ve kısırlaştırma operasyonlarına destek veriyor.

        ŞUBEYE GİTMEYE GEREK KALMADI
        Vakıfbank, yeni bireysel müşteri tanımlama işlemlerinin dijital onay ile yapılmasını sağlayan uygulamayı başlattı. Müşteriler sayfalarca imza atmak yerine belgeleri VakıfBank Mobil'den onaylıyor. Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Uygulama ile zamandan tasarruf ediyoruz" diye konuştu.

        GENÇLERE ÖZEL KART
        10. yaşını kutlayan Paraf, 18-26 yaş gençler için Genç Kart'ı duyurdu. Halkbank Dijital Bankacılık Grup Başkanı Altan Taşkıran, "6 milyon kullanıcısı olan Paraf'ın her segmentten müşterimize özel ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş ürün yelpazesine son olarak Paraf Genç Kart da katılmıştır" dedi.

        TEKNOLOJİ DESTEĞİ 6 MİLYONA ÇIKTI
        KOSGEB, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) vasıtasıyla verilen desteklerin üst limitini artırdı. KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, "TEKMER destek üst limitiniz 3.8 milyon liradan 6 milyon liraya yükseltildi" dedi. Barış ŞİMŞEK

        CEPTEN 'ALO'DA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi. İkinci çeyrekte yaklaşık 2.2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, "Cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi. Barış ŞİMŞEK

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        Haberler Ekonomi BM ve IMF'den çağrı: Faiz artırımlarını durdurun
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