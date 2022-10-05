BM ve IMF'den çağrı: Faiz artırımlarını durdurun





KALYON'DAN KİMSESİZ HAYVANLARA DESTEK

Sürdürülebilir bir yaşamı temel alan Kalyon Holding, bu kapsamda; çevreye, topluma, doğaya ve doğanın tüm canlılarına katkıda bulunacak sosyal projelere imza atıyor. Kalyon Holding, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında da kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için "Kısırlaştıralım, yaşatalım" söylemiyle 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma' projesini hayata geçirdi. Kalyon Holding proje kapsamında kimsesiz hayvanların aşılama ve kısırlaştırma operasyonlarına destek veriyor.



ŞUBEYE GİTMEYE GEREK KALMADI

Vakıfbank, yeni bireysel müşteri tanımlama işlemlerinin dijital onay ile yapılmasını sağlayan uygulamayı başlattı. Müşteriler sayfalarca imza atmak yerine belgeleri VakıfBank Mobil'den onaylıyor. Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Uygulama ile zamandan tasarruf ediyoruz" diye konuştu.



GENÇLERE ÖZEL KART

10. yaşını kutlayan Paraf, 18-26 yaş gençler için Genç Kart'ı duyurdu. Halkbank Dijital Bankacılık Grup Başkanı Altan Taşkıran, "6 milyon kullanıcısı olan Paraf'ın her segmentten müşterimize özel ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş ürün yelpazesine son olarak Paraf Genç Kart da katılmıştır" dedi.



TEKNOLOJİ DESTEĞİ 6 MİLYONA ÇIKTI

KOSGEB, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) vasıtasıyla verilen desteklerin üst limitini artırdı. KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, "TEKMER destek üst limitiniz 3.8 milyon liradan 6 milyon liraya yükseltildi" dedi. Barış ŞİMŞEK



CEPTEN 'ALO'DA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi. İkinci çeyrekte yaklaşık 2.2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, "Cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi. Barış ŞİMŞEK

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