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    • Ekonomi
    • 03.10.2022 12:53
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    • 03.10.2022 12:53
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    Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 - 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar? TC KİMLİK NO'ya göre e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri..

    Çiftçileri yakından ilgilendiren mazot gübre desteği ödemeleriyle ilgili önemli açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan ödemenin öne çekildiğini duyuran Kirişçi yeni tarih hakkında bilgi verdi. Peki, Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 - 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak?

    Mart ayında beklenen ödemenin 6 ay öne çekildiğini duyuran Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci mazot ve gübre ödemelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın.

    Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

        Mazot ve gübre desteğinin bu bilgilere göre Ekim ayında hesaplara yatması bekleniyor.

        TCKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara ilk iki hafta içerisinde yatması bekleniyor.

        TCKN son hanesi 0, 2 ve olanlara ise son iki hafta ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değindi. Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." açıklamasında bulundu.
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        Haberler Ekonomi Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 - 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar? TC KİMLİK NO'ya göre e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri..
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