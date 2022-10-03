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    • Ekonomi
    • 04.10.2022 16:23
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    • 04.10.2022 16:23
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    4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Taşerona kadro gelecek mi?

    90 bin taşerona kadro ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Bakan Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusundaki çalışmanın tamamlandığını ve belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağını belirtti. Peki, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? Taşerona kadro gelecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? Taşerona kadro gelecek mi?

    90 bin taşeron işçinin kadroya ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin işçinin kadroya geçmesi için müjdeyi duyurmuştu. Bakan 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından, "90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? Taşerona kadro gelecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler...

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi…

    Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.

        Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

        90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Ekonomi 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Taşerona kadro gelecek mi?
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