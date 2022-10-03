4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Taşerona kadro gelecek mi?

90 bin taşeron işçinin kadroya ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin işçinin kadroya geçmesi için müjdeyi duyurmuştu. Bakan 90 bin taşerona kadro planlaması olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından, "90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? Taşerona kadro gelecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler...
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi…
Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.