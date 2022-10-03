Başkan Erdoğan'dan Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en üst sıralarına çıkarması için bu çalışmaların çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın çok daha derinleştiği dönemden geçiyoruz.

Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele ortada. Küresel gelişmelerin ortasıyla bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesininden üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

Salgının ve savaşın tetiklediği enerji ve emtia artışlarının derinleştirdiği küresel ekonomik krizin tüm ekonomileri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan sorunların en çok etkiledği alanların başında finans kesimi geliyor.

Öyle ki 2021 yılında 303 tirlyon dolar seviyesine ulaşan küresel borçluluk oranı, küresel milli gelir oranının 3,5 katına yükselmiştir. Küresel borçluluk seviyesi finans krizinden bu yana geçen 20 yılda maalesef hep artarak devam etmiştir.

Ayrıntılar geliyor...