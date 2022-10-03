İkinci el araçlara büyük ilgi! Bantlardan artık "yenilenmiş" şekilde iniyor

RENAULT 'YENİLEME' MODELİNİ GETİREBİLİR

İkinci el araç yenileme alanı sadece kurumsal şirketlerin değil dünyaca ünlü markaların da radarında. Bu konuda geçtiğimiz aylarda Fransız dev Renault'nun Türkiye yöneticilerinden önemli açıklamalar yapılmıştı. Hürriyet'in haberine göre Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Türkiye'de yenilenmiş araç satma konusunu araştırdıklarını belirterek, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz. Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var" ifadelerini kullanmıştı.

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