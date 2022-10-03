İkinci el araçlara büyük ilgi! Bantlardan artık "yenilenmiş" şekilde iniyor

Türkiye'de özellikle son iki yıldır sıfır araç üretmek de satın almak da giderek zorlaşırken, ikinci el araç yenileme tesislerine yönelik yatırımların sayısı artmaya başladı. Yıllık 6 milyon adedi aşan ve araç başına değeri neredeyse 25 bin dolara ulaşan ikinci el araç pazarının potansiyelini gören yatırımcılar, adeta bir otomobil fabrikasını andıran tesislerde ikinci el araçların tüm bakım, onarım, test ve temizlik işlemlerini gerçekleştirerek doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.
Söz konusu merkezlerin araç kapasitesinin yıl sonunda 100 bin adedi yakalayacağı, 2023 yılında ise 200 bin adede kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Döngüsel ekonomiye katkı açısından da önemli bir yatırım olan bu alanda şimdilik kurumsal ikinci el şirketleri Carvak ve VavaCars'ın yatırımları bulunurken, önümüzdeki dönemde Renault gibi ana üreticilerin bile yenilenmiş ikinci el araç işine girmesi bekleniyor.
ANKARA'YA YENİ YATIRIM
Bu alandaki yatırımlardan birisi geçtiğimiz nisan ayında VavaCars tarafından İstanbul'un Pendik ilçesinde hayata geçirildi. VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, eski bir kauçuk üreticisinden kiralanan bu tesisin modernize edilerek 22 bin metrekare alan üzerine kurulu ve yıllık 35 bin araç kapasiteli ikinci el araç yenileme merkezi haline geldiğini söyledi.