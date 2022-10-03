Aile Destek Programı ZAMLI ödemeler BUGÜN yattı mı? 3 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Paketi 3. ödemeler neden yatmadı, ne zaman yatacak?

"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi.