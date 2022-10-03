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    • Ekonomi
    • 03.10.2022 09:39
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    • 03.10.2022 09:39
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    Aile Destek Programı ZAMLI ödemeler BUGÜN yattı mı? 3 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Paketi 3. ödemeler neden yatmadı, ne zaman yatacak?

    Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin miktarı arttı. Söz konusu destekten yararlanan vatandaşlar zamlı ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. 12 ay boyunca süreli ve düzenli olarak yatırılacak olan Türkiye Aile Destek Paketi bu zamana kadar 450 TL - 600 TL olarak ödeniyordu. Yapılan zamla birlikte ise destek tutarı 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Peki Aile Destek Programı ZAMLI ödemeler BUGÜN yattı mı? 3 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Paketi 3. ödemeler neden yatmadı, ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ZAMLI ÖDEMELER YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile Destek Paketi ilk ödemeleri Temmuz ayında başlamıştı. 2023 yılı Mayıs ayına kadar sürecek ödemeler geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz." dedi. Vatandaşlar da zamlı ödemelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Peki Aile Destek Programı ZAMLI ödemeler BUGÜN yattı mı? 3 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Paketi 3. ödemeler neden yatmadı, ne zaman yatacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI ZAMLI ÖDEMELER YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Ekim ayına girilmesiyle birlikte Aile Destek ödemeleri 3 ve 4. taksitlerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Bakan Yanık'tan "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.'' açıklaması geldi. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

    Aile destek paketi başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle:

        "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

        Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi.

        İLAVE DESTEK

        "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

        Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık." ifadelerini kullandı.

        ELEKTRİK DESTEĞİNDE ARTIŞ YAPILDI!

        Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, "Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Aile Destek Programı ZAMLI ödemeler BUGÜN yattı mı? 3 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Paketi 3. ödemeler neden yatmadı, ne zaman yatacak?
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