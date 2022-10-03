Aile Destek Paketi ilk ödemeleri Temmuz ayında başlamıştı. 2023 yılı Mayıs ayına kadar sürecek ödemeler geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz." dedi. Vatandaşlar da zamlı ödemelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Peki Aile Destek Programı ZAMLI ödemeler BUGÜN yattı mı? 3 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Paketi 3. ödemeler neden yatmadı, ne zaman yatacak?
AİLE DESTEK PROGRAMI ZAMLI ÖDEMELER YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayına girilmesiyle birlikte Aile Destek ödemeleri 3 ve 4. taksitlerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Bakan Yanık'tan "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.'' açıklaması geldi. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI
Aile destek paketi başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle: