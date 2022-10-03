TÜİK Eylül 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Eylül kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacak. Eylül enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki TÜİK Eylül 2022 enflasyon oranı açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İş yeri ve dükkan zammı...
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEYDİ?
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.
TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.