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    • Ekonomi
    • 01.10.2022 12:32
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    • 01.10.2022 12:32
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    Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? 1 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

    Evde bakım maaşları Ekim ayında on binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merak ediliyor. Maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

    takvim.com.tr
    1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu ayın başında merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda bakım maaşı alanlar e-Devlet bakım aylığı sorgulama hakkındaki detayları merak ediyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

    Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart:

    1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

    2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.

    3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022?

        2022 yılı Temmuz zammı ile evde bakım parasına da zam gelmiş oldu. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılarak bu seçenek tercih edilir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA...
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? 1 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!
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