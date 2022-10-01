Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? 1 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

1 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu ayın başında merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda bakım maaşı alanlar e-Devlet bakım aylığı sorgulama hakkındaki detayları merak ediyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart:
1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.
2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.
3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.