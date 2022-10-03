Evde üretene 4 fırsat! Hem sağlıktan yararlanıp hem de emekli olmak mümkün

Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor. Evlerde üretim yapıp satan kadınlar, vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı'ndan yararlanabiliyor. Mevzuata göre; motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Evde üreten kadınlar, vergi dairelerinden 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Ayrıca son çıkan düzenleme ile internetten satış yapanlar da vergiden muaf oluyor. Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar SGK'ya başvurarak bu yıl için 29 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Yeni asgari ücretle ödenebilecek prim tutarı değişti, 2 bin 1 liraya çıktı. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.



İNTERNETTEN SATANLAR DİKKAT!

Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti var. Bu yıl 320 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor. Ailesine ek gelir sağlamak isteyenleri teşvik eden bu düzenlemeden faydalanmak için 'Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi' almak ve ticari hesap açarak tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekiyor.

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