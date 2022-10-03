Balık fiyatları düşüş devam ediyor! 20 TL'ye sardalya 25 TL'ye palamut





TARIM KREDİ'DEN EKİM KAMPANYASI

1400'e yakın noktada bulunan Tarım Kredi Marketleri'nde Ekim ayı kampanyaları belli oldu. Çok sayıda temel ihtiyaç ürününde indirime gidildi. İşte bazı fiyatlar: Süzme çiçek balı (850 gr): 69,90 TL Gövde tavuk (kg): 31 TL Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL Dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL Kırmızı mercimek (1 kg): 18,50 TL Un (1 kg): 9,90 TL Ayçiçek yağı (5 litre): 135 TL Toz şeker (2 kg) 34 TL Pirinç (2 kg): 27,50 TL Siyah çay (1 kg): 59,90 TL...



BORSA OPERASYONU: 8 GÖZALTI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıltı. Soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.



81 İLDE 100 ATÖLYE

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Halen süren eğitimlerde öğrenciler İHA yapıp, yapay zeka öğreniyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, atölyelerde verilen eğitimler sayesinde, AR-GE becerileri gelişmiş, bilim ve teknoloji projeleri üreten gençler yetiştiğini ifade etti. Burcu ŞEN

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