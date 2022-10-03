Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı... NETLEŞTİ! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaş zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere zamların belirlenmesinde enflasyon rakamları büyük rol oynuyor. Peki 2023 Ocak memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur enflasyon farkı nedir, ne kadar, yüzde kaç artacak? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...
TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI!
SON DAKİKA! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON RAKAMLARI
Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. Böylece temmuz-ağustos aylarında emekliye 3,86 oranında zam farkı oluşmuş oldu.
TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada eylül ayı enflasyon oranı yüzde 3,08 olarak hesaplandı.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam oluştu.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama
Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL
Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL
Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL