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    • Ekonomi
    • 04.10.2022 09:18
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    • 04.10.2022 09:18
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    Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı... NETLEŞTİ! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    Memur enflasyon farkı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur her yıl ocak ve temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyorlar. Temmuz zammından sonra gözler 2023 ocak zammına çevrildi. Enflasyon oranının doğrudan etkili olduğu memur zammıyla ilgili Eylül enflasyonunun açıklanmasının akabine flaş gelişmeler yaşandı. Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

    NETLEŞTİ! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaş zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere zamların belirlenmesinde enflasyon rakamları büyük rol oynuyor. Peki 2023 Ocak memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur enflasyon farkı nedir, ne kadar, yüzde kaç artacak? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

    TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI!

    SON DAKİKA! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

    ENFLASYON RAKAMLARI

    Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. Böylece temmuz-ağustos aylarında emekliye 3,86 oranında zam farkı oluşmuş oldu.

    TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada eylül ayı enflasyon oranı yüzde 3,08 olarak hesaplandı.

    3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam oluştu.

    KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama

    Güncel maaş: 3500 TL
    2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL

    Güncel maaş: 3600 TL
    2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL

    Güncel maaş: 3700 TL
    2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL

        Güncel maaş: 3800 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4068 TL

        Güncel maaş: 3900 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4175 TL

        Güncel maaş: 4000 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4282 TL

        Güncel maaş: 4100 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4389 TL

        Güncel maaş: 4200 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4496 TL

        Güncel maaş: 4300 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4603 TL

        Güncel maaş: 4400 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4710 TL

        Güncel maaş: 4500 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4817 TL

        Güncel maaş: 4600 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4924 TL

        Güncel maaş: 4700 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5031 TL

        Güncel maaş: 4800 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5138 TL

        Güncel maaş: 4900 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5245 TL

        Güncel maaş: 5000 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5353 TL

        Güncel maaş: 5100 TL
        2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5460 TL

            Güncel maaş: 5200 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5567 TL

            Güncel maaş: 5300 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5674 TL

            Güncel maaş: 5400 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5781 TL

            Güncel maaş: 5500 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5888 TL

            Güncel maaş: 5600 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5995 TL

            Güncel maaş: 5700 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6102 TL

            Güncel maaş: 5800 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6209 TL

            Güncel maaş: 5900 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6316 TL

            Güncel maaş: 6000 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6423 TL

            Güncel maaş: 6100 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6530 TL

            Güncel maaş: 6200 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6637 TL

            Güncel maaş: 6300 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6744 TL

            Güncel maaş: 6400 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6851 TL

            Güncel maaş: 6500 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6958 TL

            Güncel maaş: 6600 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7065 TL

            Güncel maaş: 6700 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7173 TL

            Güncel maaş: 6800 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7280 TL

            Güncel maaş: 6900 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7387 TL

            Güncel maaş: 7000 TL
            2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7494 TL
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            Kuruluş Osman
            Haberler Ekonomi Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı... NETLEŞTİ! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?
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