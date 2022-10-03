Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı... NETLEŞTİ! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI!

SON DAKİKA! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON RAKAMLARI

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. Böylece temmuz-ağustos aylarında emekliye 3,86 oranında zam farkı oluşmuş oldu.