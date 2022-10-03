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    • Ekonomi
    • 03.10.2022 16:11
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    • 03.10.2022 16:15
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    Petrolün yönü değişti! Gözler Suudi Arabistan ve Rusya'da! OPEC ne kadar verecek?

    Petrol piyasalarında gözler OPEC+ koalisyonunun vereceği üretim kararına çevrildi. Karar öncesi fiyatlar yön değiştirdi. Peki OPEC petrol üretiminde ne kadar verecek? Petrolde fiyatlar yükselecek mi? Brent petrolün seyri ne olacak? İşte detaylar...

    Petrolün yönü değişti! OPEC ne kadar verecek?

    ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı. İlk işlemlerde ABD ham petrolü 81, Brent petrol de 88 doların üzerini test etti. Peki kritik toplantıdan ne karar çıkacak? Fiyatlar artış mı gösterecek yoksa azalış mı? İşte detaylar...

    FİYATLARDAKİ HAREKETLENMENİN NEDENİ NEDİR?
    Uzman Ekonomist Belgin Maviş milliyet.com.tr'ye yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Grafiksel olarak baktığımızda 88 dolardan bir tepkinin gelmesi teknik olarak söz konusudur. Brent petrol yakın bir zaman içerisinde 83 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Teknik olarak zaten 86-88 bandında dengelenme çabası içerisinde. Şu anda brent petrolde 88.20 dolar seviyesinde. Bu OPEC+ toplantısı öncesi bir dengelenmedir.

    Küresel anlamda baktığımızda gelişmiş olan ekonomilerde ciddi resesyon riski olduğu için petrolde her haber suni hareketliliği beraberinde getirir.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ OPEC+'IN TOPLANTISI OLACAK. PETROL PİYASASINDA YÖN NE OLUR?
    Üretimi kısabilirler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın stratejisi önemli. İki ülkenin bu konudaki görüşlerine bakacağız. Eğer Suudi Arabistan üretim kısıntısına onay verirse bu Rusya'nın stratejisine olumlu bakıyor gibi düşünülebilir.

    'SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA HAREKETİ OLACAK'
    Çünkü petrol üreten ülkeler petrol fiyatlarının 85 doların altına inmesini çok istemiyor gibi bir tablo çiziyor. Buradaki hareket Suudi Arabistan ve Rusya hareketi olacaktır. Buna karşı hareket de Avrupa ve ABD'den gelebilir. Tüm haber akışını çok dikkatli takip etmemiz gerekecektir.

        ÜRETİM KISINTISI KARARI GELİRSE BRENT PETEROLDE 90 DOLARIN ÜZERİ GÖRÜLÜR MÜ?
        88 dolar ile 91.70 arasında bir hareketi görebilir ancak bu geçici bir hareket olacaktır. Ben ABD ya da Avrupa tarafından bir karşı hamle geleceğini düşünüyorum. Doğal gazdaki gibi taban fiyatı belirleme olabilir. Gerek ABD'deki kasırga gerek OPEC+ kararları ani dalgalanmaları beraberinde getirecektir. Buna hazır olmamız gerekiyor.

        ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE DAİR PETROL FİYATLARI BEKLENTİNİZ NEDİR?
        Savaş devam ettiği sürece benim kişisel görüşüm enerji fiyatlamalarında dalgalanma devam edecektir. Bu sadece petrol olarak değil doğal gaz olarak da düşünülebilir. Ekim ayı sonu rakamlarına göre yıl sonu beklentisi şekillenecektir.

        Daha öncesi için brent petrolde yıl sonu beklentim 90 dolar seviyesindeydi. Ancak şimdi bunu söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Zor bir kış geçecek ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar bizi nereye sürükleyecek bunu kestirmemiz zor."

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        Haberler Ekonomi Petrolün yönü değişti! Gözler Suudi Arabistan ve Rusya'da! OPEC ne kadar verecek?
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