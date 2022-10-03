Petrolün yönü değişti! Gözler Suudi Arabistan ve Rusya'da! OPEC ne kadar verecek?

ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı. İlk işlemlerde ABD ham petrolü 81, Brent petrol de 88 doların üzerini test etti. Peki kritik toplantıdan ne karar çıkacak? Fiyatlar artış mı gösterecek yoksa azalış mı? İşte detaylar...
FİYATLARDAKİ HAREKETLENMENİN NEDENİ NEDİR?
Uzman Ekonomist Belgin Maviş milliyet.com.tr'ye yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Grafiksel olarak baktığımızda 88 dolardan bir tepkinin gelmesi teknik olarak söz konusudur. Brent petrol yakın bir zaman içerisinde 83 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Teknik olarak zaten 86-88 bandında dengelenme çabası içerisinde. Şu anda brent petrolde 88.20 dolar seviyesinde. Bu OPEC+ toplantısı öncesi bir dengelenmedir.
Küresel anlamda baktığımızda gelişmiş olan ekonomilerde ciddi resesyon riski olduğu için petrolde her haber suni hareketliliği beraberinde getirir.
ÇARŞAMBA GÜNÜ OPEC+'IN TOPLANTISI OLACAK. PETROL PİYASASINDA YÖN NE OLUR?
Üretimi kısabilirler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın stratejisi önemli. İki ülkenin bu konudaki görüşlerine bakacağız. Eğer Suudi Arabistan üretim kısıntısına onay verirse bu Rusya'nın stratejisine olumlu bakıyor gibi düşünülebilir.
'SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA HAREKETİ OLACAK'
Çünkü petrol üreten ülkeler petrol fiyatlarının 85 doların altına inmesini çok istemiyor gibi bir tablo çiziyor. Buradaki hareket Suudi Arabistan ve Rusya hareketi olacaktır. Buna karşı hareket de Avrupa ve ABD'den gelebilir. Tüm haber akışını çok dikkatli takip etmemiz gerekecektir.