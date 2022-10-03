Petrolün yönü değişti! Gözler Suudi Arabistan ve Rusya'da! OPEC ne kadar verecek?

FİYATLARDAKİ HAREKETLENMENİN NEDENİ NEDİR?

Uzman Ekonomist Belgin Maviş milliyet.com.tr'ye yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Grafiksel olarak baktığımızda 88 dolardan bir tepkinin gelmesi teknik olarak söz konusudur. Brent petrol yakın bir zaman içerisinde 83 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Teknik olarak zaten 86-88 bandında dengelenme çabası içerisinde. Şu anda brent petrolde 88.20 dolar seviyesinde. Bu OPEC+ toplantısı öncesi bir dengelenmedir.

Küresel anlamda baktığımızda gelişmiş olan ekonomilerde ciddi resesyon riski olduğu için petrolde her haber suni hareketliliği beraberinde getirir.