Bankalar emekliler için promosyon yarışında! İşte eski sözleşmesi devam edenlere yeni promosyon alma yolu...





Burada sözleşmenin bitimine kalan süre kadar bir geri ödeme de söz konusu. Yani üç yıllığını 1.500 TL alan bir emekli eğer bir yıl sonra sözleşmeden cayma hakkını kullanırsa geriye 1000TL'yi ödemek durumunda. Cayma hakkını kullanan emekli artık aynı bankadan ya da farklı bankadan yeni bir sözleşme yaparak yüksek promosyon alabilir.