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    Bankalar emekliler için promosyon yarışında! İşte eski sözleşmesi devam edenlere yeni promosyon alma yolu...

    Emekliler için bankalar promosyon yarışına girdi. Rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Eski sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolu var...

    Emekliye yüksek promosyon

    Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı son günlerde promosyon konusuna kilitlenmiş durumda. Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.



    Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor. Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor.



    ÖNEMLİ FIRSAT
    Bu noktada sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için de bir fırsat bulunuyor. Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var. Öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. böylece düşük miktarda aldıkları promosyon ile ilgili sözleşmeyi sonlandırmış olacaklar.



        Burada sözleşmenin bitimine kalan süre kadar bir geri ödeme de söz konusu. Yani üç yıllığını 1.500 TL alan bir emekli eğer bir yıl sonra sözleşmeden cayma hakkını kullanırsa geriye 1000TL'yi ödemek durumunda. Cayma hakkını kullanan emekli artık aynı bankadan ya da farklı bankadan yeni bir sözleşme yaparak yüksek promosyon alabilir.



        SINIRSIZ HAK VAR
        Emekliler ve tüm tüketiciler için cayma hakkı sınırsız olarak kullanılabiliyor. Yani 1500 TL'lik sözleşmeyi sonlandırıp 5 bin liralık bir sözleşme yapan emekli bir süre sonra 7.500 TL'ye bir başka promosyonu almak isterse yine cayma hakkını kullanıp sözleşmesini sonlandırabilir.



        BLOKE KONULAMAZ
        Bazı bankalar kredi kullanan emeklilerin banka değiştirmesine izin vermiyor. Kredi borcu ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Yargıtay'ın aldığı bir emsal karar var. Kararda emekli maaşına bloke konulamayacağını ve bununla ilgili izinlerin önceden alınamayacağını belirtiyor.



            KAMUDA HAREKETLİLİK VAR
            Öte yandan kamu çalışanlarının yeni promosyon almaları için birçok kurumda komisyonlar toplanmaya başladı. Komisyonlar bankalarla görüşerek eski sözleşmeleri sonlandırıyor ve yeni sözleşme yapıyor. Eski sözleşmeler sonlandırılırken cayma hakkı kullanılıyor ve promosyonun bir kısmı iade ediliyor. Böylece eski promosyonu 10 katına çıkartan kurumlar bile var.

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            Haberler Ekonomi Bankalar emekliler için promosyon yarışında! İşte eski sözleşmesi devam edenlere yeni promosyon alma yolu...
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