Bankalar emekliler için promosyon yarışında! İşte eski sözleşmesi devam edenlere yeni promosyon alma yolu...

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı son günlerde promosyon konusuna kilitlenmiş durumda. Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.
ÖNEMLİ FIRSAT
Bu noktada sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için de bir fırsat bulunuyor. Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var. Öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. böylece düşük miktarda aldıkları promosyon ile ilgili sözleşmeyi sonlandırmış olacaklar.