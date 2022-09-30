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    • Ekonomi
    • 30.09.2022 12:12
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    • 30.09.2022 13:01
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    Avro Bölgesi'nde enflasyon Eylül ayında çift haneye ulaştı! Hollanda'da gıda kuyruğu: "Hafta sonları kilometrelerce uzunluğa ulaşıyor"

    Son dakika haberine, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı. Gıda bankalarına başvuru sayısı artıyor, uzun kuyruklar oluşuyor. A Haber ekinin Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yapılan dağıtım sırasında Avrupalılar görüntülenmek istemiyor. Hafta sonları bu kuyrukların kilometrelerce uzunluğa kadar ulaşabildiğini belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. Avrupalının çok da görmeye alışık olmadığı bir durum aslında." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hollanda’da gıda kuyruğu!

    Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta aynı seviyeyi korudu.

    Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi. İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de ise 6,8 seviyesinde belirlenmişti.

    Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ağustosta İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 12,2, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3, İsveç'te yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

    AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

    Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 614 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 136 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 13,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

    Avrupa'da gıda yardımı kuyruğu kamerada!

    HOLLANDA'DA REKOR YENİLEDİ
    Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13,7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17,1'e yükselerek rekorunu yeniledi. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.

    Buna göre, ağustosta yüzde 13,7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17,1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.

        Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.

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