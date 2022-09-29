Aile Destek Paketi YATTI MI, neden yatmadı? Aile Destek Paketi EYLÜL ayı ne zaman yatacak 2022? 1.250 TL'ye yükseldi!

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet'ten devam ediyor. İşte şartlar;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.