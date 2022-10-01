Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB'ten açıklandı! Yüzde 50 daha ucuza alın!

Siz de otomobil sahibi olmak istiyorsanız bankalar doğrultusundan bu ilanları takip edip listelere göz atarak daha makul şekilde ikinci el arabaları satın alabilirsiniz. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Finansbank, TEB ve çoğu bankanın satışa çıkarmış bulunduğu ikinci el otomobil ilanları aylık periyotlar durumunda otomobil satın alabilmek isteyen vatandaşlara duyuruluyor. Siz de bu fırsatlardan yararlanarak etkili bir düzeyde üstünlük elde edebilirsiniz. Peki, ikinci el otomobil sayın alabilmek isteyenler amacıyla hangi fırsatlar var? İşte detaylar!
2. El Araç Satın Almak İsteyenler Müjde!
Açık arttırma tekniği ile ihale tekniği kullanılarak satılan otomobiller genelde kredi kartı borçlarını ya da kredi borçlarını ödeyememiş olan vatandaşların otomobilleridir. Maliye ya da Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar mevzuat kapsamında bu otomobilleri satışa sunuyorlar. Satışlar Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük illerimizde yapılıyor. Bankalar doğrultusundan satılacak olan otomobillerin ilanı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor.
Kişilerin mal varlıklarına yapılmış icra ile satışa verilen otomobiller ihale tekniği kullanılarak satılıyor. Bu konuda belirlenmiş olan yönetmelik, yasa ve tüzük hükümleri uygulanıyor. Bankalar doğrultusundan satılan bu otomobillerin ilanı yasa da belirlenmiş olan yöntemler ile ilan ediliyor. İlanın anında ardından ihale gerçekleşiyor ve öneri veren vatandaşların önerileri değerlendiriliyor.