Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde dünyanın önde gelen ekonomistleri İstanbul'da buluşuyor





YOLCULUKLAR KISALIYOR

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 10 DAKİKA

İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 12 DAKİKA

Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası: 42 DAKİKA

Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası: 45 DAKİKA

Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası: 48 DAKİKA

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 50 DAKİKA

İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 100 DAKİKA



RÜZGARDA İNOVASYON MERKEZİ&NBSP;OLACAĞIZ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, rüzgar enerjisi sektöründe Avrupa'nın ve bölgenin yeni üretim ve inovasyon merkezi haline gelmeyi amaçladığını ifade etti. WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'nda gerçekleşen bir oturumda konuşan Dönmez, "Sadece temiz enerji teknolojilerinde değil, aynı zamanda temiz enerji madenlerinin çoğunda da Türkiye olarak tedarik zincirlerinde artan oranda yer almaya hazırız. Dünya, tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye avantajlarıyla en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır" dedi.



5G'DE YERLİLİK VE MİLLİLİK ÖNEMLİ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'ye yerli unsurlarla geçiş için şartların olgunlaşması gerektiğini belirterek, "İhaleyi öne alarak 5G'yi olması gereken zamandan önce erken doğum haline getirmemeliyiz. İhale ile yerli 5G ekosisteminin üretimi ve nihayete ermiş olması birbirine yakınlaşmalı, dolayısıyla ihaleyi biraz daha geciktirerek yapmanın daha makul olabileceğini düşüyoruz" dedi. Yerli 5G baz istasyonunun da üretilmesiyle, 5G'ye geçiş için yeterli olgunluğa erişileceğini kaydeden Önal, "5G'nin yerli ve milli unsurlarla hayata geçirilmesi hem ülkemiz hem de sektörümüz için çok daha iyi olacak. Bugün kaçımız 5G teknolojisine hazırız ve bu cihazlarımız var. Endüstrileri de 5G'ye hazırlamamız gerek" diye Ümit Önal konuştu.

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