Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde dünyanın önde gelen ekonomistleri İstanbul'da buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi' kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri İstanbul'da buluşuyor. Yarın, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede; Prof. Charles Yuji Horioka, Prof. David Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve, www.ekonomikdonusum.org web sitesi ve Youtube kanalı ile, @ekonomikdonusum Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarından da takip edilebilecek. 'Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler' panelinin moderatörü Yedinci Japon Ekonomi Birliği-Nakahara Ödülü'ne layık görülen Horioka olacak. Günün ikinci paneli, 'Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi' başlığıyla yapılacak.
YENİ METRO HATTI GELİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim'de İstanbulluların hizmetine sunacaklarını kaydetti. Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Burada günlük 1.2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızı sayılı günler sonra İstanbulluların hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.
YOLCULUKLAR KISALIYOR
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 10 DAKİKA
İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 12 DAKİKA
Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası: 42 DAKİKA
Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası: 45 DAKİKA
Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası: 48 DAKİKA
Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 50 DAKİKA
İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası: 100 DAKİKA
RÜZGARDA İNOVASYON MERKEZİ&NBSP;OLACAĞIZ
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, rüzgar enerjisi sektöründe Avrupa'nın ve bölgenin yeni üretim ve inovasyon merkezi haline gelmeyi amaçladığını ifade etti. WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'nda gerçekleşen bir oturumda konuşan Dönmez, "Sadece temiz enerji teknolojilerinde değil, aynı zamanda temiz enerji madenlerinin çoğunda da Türkiye olarak tedarik zincirlerinde artan oranda yer almaya hazırız. Dünya, tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye avantajlarıyla en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır" dedi.
5G'DE YERLİLİK VE MİLLİLİK ÖNEMLİ
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'ye yerli unsurlarla geçiş için şartların olgunlaşması gerektiğini belirterek, "İhaleyi öne alarak 5G'yi olması gereken zamandan önce erken doğum haline getirmemeliyiz. İhale ile yerli 5G ekosisteminin üretimi ve nihayete ermiş olması birbirine yakınlaşmalı, dolayısıyla ihaleyi biraz daha geciktirerek yapmanın daha makul olabileceğini düşüyoruz" dedi. Yerli 5G baz istasyonunun da üretilmesiyle, 5G'ye geçiş için yeterli olgunluğa erişileceğini kaydeden Önal, "5G'nin yerli ve milli unsurlarla hayata geçirilmesi hem ülkemiz hem de sektörümüz için çok daha iyi olacak. Bugün kaçımız 5G teknolojisine hazırız ve bu cihazlarımız var. Endüstrileri de 5G'ye hazırlamamız gerek" diye Ümit Önal konuştu.