Promosyon yarışında son gün 30 Eylül! Bankalar tekliflerini değiştirdi!

Maaşını farklı bir bankaya taşıyan emekliye tanınan promosyonda artık sayılı günler kaldı. Promosyon yarışı ise hızlandı. Kimi bankaların tekliflerini tekrar değiştirdi. Peki bankaların promosyon ödemelerinde bir artış oldu mu? İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONLARI 30 EYLÜL'DE SONA ERİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Maaşını taşımak isteyenler yeni promosyon yapılandırma talebi kabul edilmediği taktirde başka bankalardan teklif alıp emekli aylıklarını oraya taşıyabilirler. Burada yaşanan en büyük sıkıntı artan enflasyon karşısında kredi çekerek borçlanan milyonlarca emeklimizi bankalar promosyon ödemesi yapmamakta direniyor ve maaşlarını taşımalarına da engel oluyor.