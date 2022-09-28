Promosyon yarışında son gün 30 Eylül! Bankalar tekliflerini değiştirdi!

Yani 30 Eylül'de bankaların başlattığı kampanyalar bitecek şeklindeki açıklamalara rağmen 30 Eylül'den sonra da emeklilerin pazarlık şansı mevcuttur. 13 milyona yaklaşan emeklilerimizin bir bölümü henüz promosyon yararlanmasından istifade ettirilmemiştir.

Bir diğer sıkıntı ise Anadolu'nun ücra kasabalarında fazla banka şubesi olmadığından o mahaldeki banka ile emeklinin pazarlık şansının azalmasıdır. Bu nedenle emekli promosyonunu belli noktaya taşımış bankaların tüm şubelerinde emeklilere ayrım yapılmaması gerektiğinden değişik banka şubeleri bulunmayan yerlerdeki tüketiciler kendilerine düşük promosyon ödenmesi halinde o bankanın diğer şubelerinde emeklilere ödenen en yüksek promosyon bedeli ile kendisine ödenen bedel arasındaki farkı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak talep edebilirler.