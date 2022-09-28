Ekim’de de orta gelirliye konut kampanyası başlıyor!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için konut kampanyası geliyor. Ekim ayında detayları duyurulacak kampanya ile orta gelir grubundakiler düşük faizle, ödeme kolaylığıyla konut sahibi olma imkanı elde edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" dedi. Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" diye konuştu. Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu. 2020 yılındaki kampanyada kamu bankaları düşük faizli kredi ile destek vermişti. Yine benzer bir düşük faizli konut kampanyasının gelmesi bekleniyor. Konut piyasasında fiyatların geri geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz. Konut fiyatlarının yükselmesi durdu. İnşaatı devam edenler mecburen konutlarını satmak zorundalar" şeklinde konuştu.

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