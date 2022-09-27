SON DAKİKA! Orta sınıfa yeni konut kampanyası! Bakan duyurdu: Ekimde açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayı içerisinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklanacağını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu gelişmeleri aktardı.
İşte detaylar
Sosyal konut projesinin açıklanacağı duyurulduğunda eş zamanlı bir de Emlak Konut projesinden bahsedilmiş, bunun da orta gelir grubu için de önemli bir kampanya olacağı duyurulmuştu. 13 Eylül'de sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından oldukça geniş yankı uyandırdı, şimdi de orta sınıfta kendileri için hazırlanan kampanyayı bekliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
ORTA GELİRLİYE PROJE EKİMDE
Dün Kabine Toplantısı sonrası Bakan Murat Kurum, bu konuyla ilgili son durumu açıkladı. Bu konuyla ilgili kampanyanın ekim ayı içerisinde açıklanacağını ifade etti. 2020 yılında yapılmıştı benzer bir kampanya Emlak Konut'la birlikte. Hem konut fiyatlarında indirim, düşük peşinat ve uzun vade bir imkan sunulmuş. Hatta kamu bankalarından uygun faizle krediyle de desteklenmişti. Yine vade, peşinat ve indirim konusunda çalışmaların yapıldığını; hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de faiz konusunda çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi Bakan Kurum. Bunların henüz netleşmediğini ama ekim ayı içerisinde netlik kazanarak kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizdi.
KAPSAM GENİŞLEYECEK
Hep Emlak Konut üzerinden duyuruldu ama bunun kapsamının genişleyeceğini de ifade etti. GYODER ile Gayrimenkul Yatırım Derneği ile yine İstanbul İnşaatçılar Derneğiyle, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Anadolu'daki diğer müteahhitlerle de bunun görüşmesinin yapıldığını ve kapsamının da genişletilmesi konusun çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Yani ekim ayı içerisinde orta sınıf grubu için de yeni bir konut kampanyası gelecek. Bunun duyurusunu yapmış oldu.