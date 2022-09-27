SON DAKİKA! Orta sınıfa yeni konut kampanyası! Bakan duyurdu: Ekimde açıklanacak





KONUT PİYASASI DENGELENDİ

Diğer taraftan sosyal konut projeleriyle ilgili de özellikle fiyatlara ilişkin bir dengelenme sağlandığını ve konut piyasasının bir anlamda sosyal konut projesi açıklanınca durduğunu, fiyatların bir miktar aşağı geldiğini hatta gelmeye de devam ettiğini ifade etti. Şu an için de konut almanın en iyi zamanı olduğunun altını çizdi. Biz bu anlamda bu projeyle konut sektörünün fiyatlarını yönlendiriyoruz ifadesini kullandı. Özellikle önümüzdeki süreç içerisinde mevcutta devam eden inşaatların, konutların satılabilmesi için de şirketlerin vadeleri uzatmaları ve fiyatları aşağı çekmeleri konusunda bir eğilim içerisinde olduklarının da altını çizdi. Sosyal konut projesiyle birlikte bir anlamda konut sektöründe dengelenme olduğunun da altını çizdi Bakan Kurum.

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