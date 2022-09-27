Okul ücretlerine sınırlandırma getirilmesi sonrası özel okulların uygulamaları 'pes' dedirtti! l Ekonomi haberleri

EKONOMI MODELİ DÜNYAYA TANITILACAK

Türkİye'nİn ilk 'Ekonomik Dönüşüm Ve Yeni Paradigma Zirvesi', 'Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler' ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri bir araya gelecek. Burada, Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak.



YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ

Yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlıyor. Milyonları ilgilendiren pek çok düzenleme bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Ekim'de Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerle 5.5 milyon vatandaşın icralık borcu tasfiye edilecek. 10 milyon dosya kapsamda olacak. 3.1 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcunda da faizler silinip sadece ana para ödenecek. Ayrıca vergi ve prim borçlarında yeni yapılandırma da bekleniyor.



İHRACATA TEŞVİKTE YENİ MODEL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak için prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini belirtti. Muş, "Mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz" dedi



TÜRK GİRİŞİMCİLERE 1.4 MİLYAR $

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yılın ilk 6 ayında Türk girişimler 1.4 milyar dolar yatırım aldı. Daha yılın ilk yarısında geçen yılı yakalamış olduk. Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, 10 unicorn hedefinin ulaşılması zor bir hedef olmadığını düşünüyorum" dedi.



TÜKETİCİ ZARARINDAN BANKA SORUMLU

Yargıtay, 'internet dolandırıcılığı' yoluyla parası çekilen kişinin zararından bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. Hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcıyla iş birliği ispatlanmadığı hallerde, tüm zarardan bankanın sorumlu tutulacağına karar verildi.





TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİLER

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in ardından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme beklentisini yükseltti. OECD, Haziran'da 2022 yılı için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini sabit tutarken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3.7'den 5.4'e revize etti. Diğer kuruluşlar da büyüme tahminlerini yukarı revize ediyor.