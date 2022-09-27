Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Okul ücretlerine sınırlandırma getirilmesi sonrası özel okulların uygulamaları 'pes' dedirtti! l Ekonomi haberleri

    Özel okul şikayetleri tavan yaptı. Servisten kitap, yemek ve kıyafet ücretine kadar çıkarılan masraflar velileri bezdirdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 27 Eylül TAKVİM Gazetesi Ekonomi haberleri...

    Veliden şikayet var

    Çocuğunu özel okulda okutan aileler yine dert küpü. Okul ücretlerine getirilen artış sınırını yemek-servis-kitap-kıyafet masraflarıyla delen özel okullar, uygulamalarıyla 'Pes' dedirtti. Şikayetvar'ın verilerine göre, ücretler en çok şikayet edilen konu olurken, Temmuz ayı ile kıyaslandığında Ağustos'ta şikayetler yüzde 164 arttı.

    Bazı şikayetler şöyle:
    Geçen sene 21 bin lira olan okul parası için bu yıl 45 bin lira istediler. Yüzde 120 zam. Bazı velilere 30 bin, bazılarına 32 bin lira diyorlar. Devletin belirlediği zam oranı en fazla yüzde 36. 8'inci sınıfta LGS hazırlık diye 4 bin lira kitap fiyatı ödedik. Bu yıl sevinmiştik yüzde 95 burs kazandı ve masrafımız düştü diye. Ama ne mümkün, 8 bin 850 lira kitap parası ödedik. İstenen ek ödemeler yüzünden oğlumun kaydını iptal ettirmek zorunda kaldım. Oğlumu 18 Temmuz'da 35 bin lira + kıyafet ve kırtasiye parasında anlaşarak kayıt ettirdim. Daha 1 ay olmadan kıyafet ve yemek için 7 bin 500 lira daha ek ücret talep ettiler. Kaydı iptal ettirdim. Şimdi ödediğim paradan yüzde 10'luk kesinti yapmaya çalışıyorlar. 2.5 km yol için 10 bin lira servis ücreti istendi. Taksi ile sabah gidip akşam gelse 880 lira tutuyor. Kitap ücreti geçen yıl bin 700 liraydı. Bu sene kitapları 7 bin 500 liradan satıyorlar. Kitap+kıyafet kayıt ücretinin 3'te birini geçiyor. Erken kayıt yaptırdık, ücreti de verdik. Fakat bu öğretim yılı başında okul bizden 11 bin 470 lira ekstradan ödeme talep etti.



    KURS ÜCRETİNE İADE KARARI
    Çocuğunu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olması için özel kurs merkezine gönderen veli, verilen hizmeti beğenmedi. Çocuklarının kaydını sildiren veli, ödediği ücretin iadesini talep etti. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verdiği kararda veliyi haklı bularak şu ifadelere yer verdi: "Öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir."



    KARİYER BASAMAKLARI SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI
    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular başladı. Öğretmenler https://basvuru. meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor. 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri halinde sınavdan muaf tutulabilecek. (Burcu ŞEN)

        EKONOMI MODELİ DÜNYAYA TANITILACAK
        Türkİye'nİn ilk 'Ekonomik Dönüşüm Ve Yeni Paradigma Zirvesi', 'Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler' ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri bir araya gelecek. Burada, Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak.

        YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ
        Yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlıyor. Milyonları ilgilendiren pek çok düzenleme bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Ekim'de Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerle 5.5 milyon vatandaşın icralık borcu tasfiye edilecek. 10 milyon dosya kapsamda olacak. 3.1 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcunda da faizler silinip sadece ana para ödenecek. Ayrıca vergi ve prim borçlarında yeni yapılandırma da bekleniyor.

        İHRACATA TEŞVİKTE YENİ MODEL
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların finansman yükünü ortadan kaldırmak için prefinansman ve teminata yönelik bir model geliştirdiklerini belirtti. Muş, "Mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz proje, program ve statü bazlı desteklerimize prefinansman imkanı getiriyoruz" dedi

        TÜRK GİRİŞİMCİLERE 1.4 MİLYAR $
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yılın ilk 6 ayında Türk girişimler 1.4 milyar dolar yatırım aldı. Daha yılın ilk yarısında geçen yılı yakalamış olduk. Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, 10 unicorn hedefinin ulaşılması zor bir hedef olmadığını düşünüyorum" dedi.

        TÜKETİCİ ZARARINDAN BANKA SORUMLU
        Yargıtay, 'internet dolandırıcılığı' yoluyla parası çekilen kişinin zararından bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. Hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcıyla iş birliği ispatlanmadığı hallerde, tüm zarardan bankanın sorumlu tutulacağına karar verildi.


        TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİLER
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in ardından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme beklentisini yükseltti. OECD, Haziran'da 2022 yılı için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini sabit tutarken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3.7'den 5.4'e revize etti. Diğer kuruluşlar da büyüme tahminlerini yukarı revize ediyor.



        MARKA HAMLESİ
        Türkiye'nin sınai mülkiyet alanındaki etkinliği giderek artarken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yılın 8 aylık döneminde yapılan marka başvurusu sayısı 125 bin 839'a ulaştı. Bunlardan 115 bin 927'sinin yerli markalardan oluşması dikkati çekti. Kuruma ayrıca 43 bin 394 tasarım, 9 bin 331 patent, 3 bin 775 faydalı model ve 288 coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Tasarım başvurularının 39 bin 662'si, patent başvurularının 4 bin 699'u ve faydalı model başvurularının 3 bin 741'i yerli başvuru sahipleri tarafından yapıldı.

        İSTANBUL İLK SIRADA
        İller bazında bakıldığında İstanbul 50 bin 540 marka başvurusuyla ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 9 bin 511 başvuruyla Ankara, 7 bin 534 başvuruyla İzmir, 5 bin 326 başvuruyla Bursa ve 4 bin 300 başvuruyla Antalya takip ediyor. İstanbul, tasarımda da 11 bin 234 başvuruyla başı çekerken, patent başvurularında da bin 612 ile yine ilk sırada yer aldı.

        COĞRAFİ İŞARETTE HAKKARİ ÖNE ÇIKTI
        Coğrafi işaret alanında bu yıl en çok başvuru yapan illerde ilk sırayı 23 başvuruyla Hakkari aldı. Hakkari'yi 18 başvuruyla Malatya, 15'er başvuruyla Balıkesir ve Bursa, 13 başvuruyla Konya, 12 başvuruyla Muğla takip etti. Kurum, bu yılın 8 ayında bin 215 ürüne 'coğrafi işaret' onayı verirken, 688 ürünün tescili için değerlendirmelere devam ediyor.



        28 ÜLKEYE İHRACAT CEPTE
        Dünyanın önde gelen firmalarının Türkiye'deki yatırımları yerli akıllı cep telefonu üretiminde hızlı artış sağlarken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 28 ülkeye 9.4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihraç edildi. İhracatın yüzde 53'ü Hollanda'ya yapıldı. Söz konusu ülkeye 5 milyon dolarlık 14 bin 756 akıllı telefon gönderildi. Türkiye'den Lübnan'a 861 bin dolar değerinde 9 bin 800, KKTC'ye 786 bin dolar değerinde 4 bin 247, Çin'e 746 bin dolar değerinde 11 bin 930, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 519 bin dolar değerinde 8 bin 702, Kosova'ya 334 bin dolar değerinde 985, Hong Kong'a 231 bin dolar değerinde 3 bin 790 adet akıllı telefon ihraç edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mersin’de polisevine alçak saldırı! Açıklama geldi
        Haberler Ekonomi Okul ücretlerine sınırlandırma getirilmesi sonrası özel okulların uygulamaları 'pes' dedirtti! l Ekonomi haberleri
            SON DAKİKA