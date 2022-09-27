Okul ücretlerine sınırlandırma getirilmesi sonrası özel okulların uygulamaları 'pes' dedirtti! l Ekonomi haberleri

Çocuğunu özel okulda okutan aileler yine dert küpü. Okul ücretlerine getirilen artış sınırını yemek-servis-kitap-kıyafet masraflarıyla delen özel okullar, uygulamalarıyla 'Pes' dedirtti. Şikayetvar'ın verilerine göre, ücretler en çok şikayet edilen konu olurken, Temmuz ayı ile kıyaslandığında Ağustos'ta şikayetler yüzde 164 arttı.
Bazı şikayetler şöyle:
Geçen sene 21 bin lira olan okul parası için bu yıl 45 bin lira istediler. Yüzde 120 zam. Bazı velilere 30 bin, bazılarına 32 bin lira diyorlar. Devletin belirlediği zam oranı en fazla yüzde 36. 8'inci sınıfta LGS hazırlık diye 4 bin lira kitap fiyatı ödedik. Bu yıl sevinmiştik yüzde 95 burs kazandı ve masrafımız düştü diye. Ama ne mümkün, 8 bin 850 lira kitap parası ödedik. İstenen ek ödemeler yüzünden oğlumun kaydını iptal ettirmek zorunda kaldım. Oğlumu 18 Temmuz'da 35 bin lira + kıyafet ve kırtasiye parasında anlaşarak kayıt ettirdim. Daha 1 ay olmadan kıyafet ve yemek için 7 bin 500 lira daha ek ücret talep ettiler. Kaydı iptal ettirdim. Şimdi ödediğim paradan yüzde 10'luk kesinti yapmaya çalışıyorlar. 2.5 km yol için 10 bin lira servis ücreti istendi. Taksi ile sabah gidip akşam gelse 880 lira tutuyor. Kitap ücreti geçen yıl bin 700 liraydı. Bu sene kitapları 7 bin 500 liradan satıyorlar. Kitap+kıyafet kayıt ücretinin 3'te birini geçiyor. Erken kayıt yaptırdık, ücreti de verdik. Fakat bu öğretim yılı başında okul bizden 11 bin 470 lira ekstradan ödeme talep etti.
KURS ÜCRETİNE İADE KARARI
Çocuğunu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olması için özel kurs merkezine gönderen veli, verilen hizmeti beğenmedi. Çocuklarının kaydını sildiren veli, ödediği ücretin iadesini talep etti. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verdiği kararda veliyi haklı bularak şu ifadelere yer verdi: "Öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10'u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10'u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir."
KARİYER BASAMAKLARI SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular başladı. Öğretmenler https://basvuru. meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor. 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri halinde sınavdan muaf tutulabilecek. (Burcu ŞEN)