Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?

TOKİ SOSYAL KONUT PEŞİNAT ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.