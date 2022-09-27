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    • Ekonomi
    • 27.09.2022 09:18
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    • 27.09.2022 09:22
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    Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?

    Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayı içerisinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklanacağını duyurdu. Peki, Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor?

    Yeni sosyal konut kampanyası müjdesi Bakan Kurum'dan geldi. Kurum, ekim ayı içinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklayacağını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte, "Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?" soruları merak edildi. İşte detaylar!

    Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayı içerisinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklanacağını duyurdu. Henüz detaylar netleşmedi. Konu hakkında detaylı açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ!

    TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022'de başlamıştı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Projede gençler ve emeklilere yüzde 20, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5 ve diğer vatandaşlara da yüzde 50 kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ sosyal konut ödeme planı ve taksitler nasıl olacak? TOKİ sosyal konut peşinat ücreti ne kadar?

        TOKİ TAKSİTLERİ VE ÖDEME PLANI NASIL?

        Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL'lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak.

        Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek.

        TOKİ SOSYAL KONUT PEŞİNAT ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

        Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

        Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
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        Haberler Ekonomi Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?
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