Yeni sosyal konut kampanyası müjdesi Bakan Kurum'dan geldi. Kurum, ekim ayı içinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklayacağını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte, "Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?" soruları merak edildi. İşte detaylar!
Emlak Konut orta sınıfa yeni konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? Emlak Konut kampanyası vade ve taksitleri ne kadar olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayı içerisinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklanacağını duyurdu. Henüz detaylar netleşmedi. Konu hakkında detaylı açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ!
TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022'de başlamıştı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Projede gençler ve emeklilere yüzde 20, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5 ve diğer vatandaşlara da yüzde 50 kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ sosyal konut ödeme planı ve taksitler nasıl olacak? TOKİ sosyal konut peşinat ücreti ne kadar?