SON DAKİKA! Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nin tarihi belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da 29 Eylül'de gerçekleşecek." ifadelerine yer verildi.

DÜNYACA ÜNLÜ EKONOMİSTLER İSTANBUL'A GELECEK

Zirve kapsamında, dünyaca ünlü Üst Düzey Finans ve Ekonomi Profesyonelleri, Sanayi, İhracat ve İstihdam Merkezli Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri, Akademisyenler, Ekonomi Yazarları, Piyasa Temsilcileri bir araya gelecek. Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak.

Türkiye'nin iç ve dış dinamikleri, jeo-stratejik koşulları, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, iktisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar önde gelen akademisyenler tarafından tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

"Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler", "Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi", "Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi", "Yeni dönemde büyümeyi destekleyici bir finansal mimarinin artan önemi" olmak üzere toplamda 4 panelde gerçekleştirilecek.