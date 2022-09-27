900-2500 TL doğalgaz desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler? Başkan Erdoğan'dan milyonlara müjde! Vatandaşa doğalgaz ödemesi zamlandı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan 900-2.500 TL olan doğalgaz desteği müjdesini şu şekilde verdi;

Yeni başvuru döneminde kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 liradan 2 bin 500 lira arasına çıkardık. 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmaya kararlıyız. Türkiye aile desteği programımızın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının 10'da birine ulaşacak etkinliğe kavuşturuyoruz.