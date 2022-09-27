900-2500 TL doğalgaz desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler? Başkan Erdoğan'dan milyonlara müjde! Vatandaşa doğalgaz ödemesi zamlandı!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından kararları açıklayan Başkan Erdoğan doğalgaz desteği hhakkında müjdeyi verdi. Peki, doğalgaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan 900-2.500 TL olan doğalgaz desteği müjdesini şu şekilde verdi;
Yeni başvuru döneminde kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 liradan 2 bin 500 lira arasına çıkardık. 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmaya kararlıyız. Türkiye aile desteği programımızın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının 10'da birine ulaşacak etkinliğe kavuşturuyoruz.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.