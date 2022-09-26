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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 18:58
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    • 26.09.2022 18:58
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    İngiltere Merkez Bankası'ndan Sterlin'in değer kaybı sonrası flaş açıklama

    Son dakika haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) , piyasalarla ilgili açıklama yaptı. BoE'den yapılan açıklamada, "Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir." denildi.

    Sterlin’in değer kaybı sonrası BoE’den flaş açıklama

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) , piyasalarla ilgili açıklama yaptı. BoE'den yapılan açıklamada, "Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir." denildi.

    İşte BoE'den yapılan açıklamadan öne çıkanlar
    Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. PPK, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir

    STERLIN TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
    İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketinin duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

    Sterlin/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördükten sonra toparlayarak, saat 11.30 itibarıyla 1,07'den işlem görüyor.

    İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçtiğimiz cuma günü ülkede toplamı 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını bildirmişti.

    Bu da ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

    Yatırımcıların Ukrayna'da devam eden savaşın enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de sterlin üzerinde baskıyı artırdı.

    Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini düşünüyor.

    İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 50 puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

    Ülkede enflasyon ise hali hazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

    İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiliz sterlinindeki değer kaybının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtti.

    Maliye Bakanı Kwarteng'in özellikle vergi indirimlerini kamu maliyesine olan etkisini açıklaması gerektiğini belirten Reeves, piyasaların bu yüzden tedirgin olduğunu kaydetti.

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    Haberler Ekonomi İngiltere Merkez Bankası'ndan Sterlin'in değer kaybı sonrası flaş açıklama
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