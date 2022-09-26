Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu? Aile destek paketi 3. ödemeleri ne zaman yatacak? 40 milyar liraya YÜKSELDİ!

Aile destek programı ödemeleri ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği 'Türkiye Aile Destek Programı başvuruları e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleşiyor. Peki, Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu? Aile destek paketi 3. ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek." dedi.
AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.