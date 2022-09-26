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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 18:20
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    • 26.09.2022 18:22
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    Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu? Aile destek paketi 3. ödemeleri ne zaman yatacak? 40 milyar liraya YÜKSELDİ!

    Aile destek paketi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Aile destek paketine ilişkin öenmli açıklamada bulundu. Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." dedi. Peki,Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu? Aile destek paketi 3. ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu?

    Aile destek programı ödemeleri ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği 'Türkiye Aile Destek Programı başvuruları e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleşiyor. Peki, Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu? Aile destek paketi 3. ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek." dedi.

    AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,
        Mavi Kart sahibi olması,
        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
        18 yaşından küçük olması,
        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Aile Destek Paketi kapsamı genişledi mi, ne kadar oldu? Aile destek paketi 3. ödemeleri ne zaman yatacak? 40 milyar liraya YÜKSELDİ!
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