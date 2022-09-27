Taşerona kadro verilecek mi? 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Yüzde 70'e takılan taşeron son dakika 2022 gelişme var mı?

Taşeron işçilere kadro müjdesi gelecek mi merak ediliyor. Bakan Bilgin'den konu hakkında açıklama gelmişti. Bilgin açıklamasında, "696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı." ifadelerine yer verdi. Bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda kamudaki 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi de masadaydı. Peki, Taşeron işçiye kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!