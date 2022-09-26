Turizm uçurdu! Türkiye’nin havalimanlarına turist dopingi





Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 118 milyonu geçti. Bu dönemde özellikle Türkiye'nin dünyada tanınan turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarından hizmet alan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü. İlk 8 ayda İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere 273 bin 687 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiği oluştu. Yolcu sayısı yüzde 96 artış gösterdi.