Turizm uçurdu! Türkiye’nin havalimanlarına turist dopingi

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 520 bin 313, dış hatlarda 456 bin 71 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle trafik 1 milyon 224 bini aştı. Türkiye'deki havalimanlarında bu dönemde iç hatlarda 52 milyon 190 bin, dış hatlarda da 66 milyon 158 bin yolcuya hizmet verildi.
Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 118 milyonu geçti. Bu dönemde özellikle Türkiye'nin dünyada tanınan turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarından hizmet alan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü. İlk 8 ayda İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere 273 bin 687 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiği oluştu. Yolcu sayısı yüzde 96 artış gösterdi.
Antalya Havalimanı'nda da yolcu sayısı iç hatlarda 4 milyon 11 bin, dış hatlarda 16 milyon 413 bin olmak üzere 20 milyon 424 bini aştı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 44 artışla 6 milyon 588 bine, Dalaman Havalimanı'nda yüzde 125 artışla 3 milyon 139 bine ulaşırken, Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısı da yüzde 40 artışla 2 milyon 770 bini geçti. Kapadokya Havalimanı'nı tercih edenlerin sayısı da yüzde 114 artışla 274 bini aştı.