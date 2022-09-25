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    • Ekonomi
    • 25.09.2022 15:52
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    • 25.09.2022 15:52
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    Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

    Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, yıl sonunda maaş zamlarını da etkileyecek. Öte yandan yeni ayda kira artış oranı da belli olacak. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?

    Ekim ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından eylül ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? İşte detaylar!

    2022 eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri ekim ayının ilk haftasında netlik kazanacak. Piyasalar bu veriye kilitlenirken; kritik veri ekonomide etkili olacak. Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 olmuştu. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Pazartesi günü ilan edilecek.

    EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

    AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 arttı. TÜFE'de geçen yıla göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu. Geçen aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 1,78 ile ulaştırma oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşmiştir.

        2022 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,26 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 38,45 olasılıkla ise yüzde 37,00 – 43,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,86'sının beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar?
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