Ekim ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından eylül ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? İşte detaylar!
2022 eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri ekim ayının ilk haftasında netlik kazanacak. Piyasalar bu veriye kilitlenirken; kritik veri ekonomide etkili olacak. Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 olmuştu. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Pazartesi günü ilan edilecek.
EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.
AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 arttı. TÜFE'de geçen yıla göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu. Geçen aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 1,78 ile ulaştırma oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.