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    Gençlere 5.250 TL burs fırsatı! Aylık 5 bin 250 TL destek

    Başarılı gençleri maddi olarak desteklemek isteyen kurum, kuruluş ve vakıflar burs programlarını devreye aldı. Gençlere aylık 5 bin 250 liraya varan destek yolu açıldı. Başvuruyu kaçırmayın...

    Gençlere 5.250 tl burs fırsatı

    Üniversiteliler için burs kapısı açıldı. Birçok kurum, kuruluş ve vakıf başvuru sürecini başlattı. Bazıları da önümüzdeki günlerde başlatacak. Para dergisi, gençler için burs programlarını araştırdı. İşte bunlardan bazıları:



    TÜBİTAK: YKS'de sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar aylık 5 bin 250 liraya kadar burs almaya hak kazanıyor. Başvuru tarihi 24 Ekim-1 Kasım.



    İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: 30 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı burs programından yararlanmak için maddi desteğe ihtiyaç duymak, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlik açılarından başarılı olmak, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde tam burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıt olmak gerekiyor.



        İSTANBUL TİCARET ODASI: İstanbul'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleştirilenlere burs veriyor. Başvurular 26 Eylül-9 Ekim'de alınıyor. Ayrıca yüksek lisans bursu da var.



        TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs veriyor. Başvurular 2 Ekim tarihine kadar online olarak yapılıyor. Üniversite bursu bin 325, yüksek lisans bursu 2 bin, doktora ve üstün başarı bursları da 2 bin 650 lira...



        İBRAHİM BODUR KALESERAMİK VAKFI: Belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere bin 500 lira burs sağlıyor. Yararlanmak için son başvuru tarihi 10 Ekim.



            SABANCI VAKFI: YKS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere aylık 2 bin lira burs veriyor. Son başvuru tarihi 21 Ekim.



            BORUSAN KOCABIYIK VAKFI: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlere burs sağlıyor. Burstan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerin öğrencileri faydalanabiliyor. Son başvuru tarihi 21 Ekim.



            TEKFEN VAKFI: Bu eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye burs verecek. Öncelik akademik birimi yeni kazananların olacak. Yeni adaylar için başvuru tarihi 3-16 Ekim.



                ABDİ İBRAHİM VAKFI: Belirli üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı bulunan öğrencilere 2 bin 500 lira burs veriyor. Yüksek lisans bursu ise 3 bin 500 lira.



                YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Üniversitelerin belirli bölümlerinde okuyan başarılı ama maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs sağlıyor. Son başvuru tarihi 30 Ekim.



                ANADOLU VAKFI: 40 yılı aşkın süredir süren burs programının yeni dönemi için son başvuru tarihi 30 Eylül. (Ürün DİRİER)

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                Haberler Ekonomi Gençlere 5.250 TL burs fırsatı! Aylık 5 bin 250 TL destek
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