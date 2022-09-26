Gençlere 5.250 TL burs fırsatı! Aylık 5 bin 250 TL destek

Üniversiteliler için burs kapısı açıldı. Birçok kurum, kuruluş ve vakıf başvuru sürecini başlattı. Bazıları da önümüzdeki günlerde başlatacak. Para dergisi, gençler için burs programlarını araştırdı. İşte bunlardan bazıları:
TÜBİTAK: YKS'de sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar aylık 5 bin 250 liraya kadar burs almaya hak kazanıyor. Başvuru tarihi 24 Ekim-1 Kasım.
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: 30 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı burs programından yararlanmak için maddi desteğe ihtiyaç duymak, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlik açılarından başarılı olmak, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde tam burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıt olmak gerekiyor.