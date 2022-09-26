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    • Ekonomi
    • 27.09.2022 09:34
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    • 27.09.2022 09:36
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    Kira artış oranı hesaplama 2022: TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Ekim ayına kısa bir süre kaldı. Bu nedenle vatandaşlar arama motorlarında, "2022 Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Ekim ayına az bir zaman kala bir önceki ayın enflasyon oranları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Rakamlar için geri sayım devam ederken Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama 2022 nasıl yapılır? TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Henüz Ekim ayı kira artış oranı açıklanmadı. 3 Ekim'de belli olacak.

    EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

    AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 arttı. TÜFE'de geçen yıla göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu. Geçen aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 1,78 ile ulaştırma oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşmiştir.

        2022 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,26 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 38,45 olasılıkla ise yüzde 37,00 – 43,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,86'sının beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Kira artış oranı hesaplama 2022: TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı?
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