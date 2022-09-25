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    Türkiye’nin otomobili TOGG teknolojisiyle büyülüyor

    Türkiye yerli otomobille tanışacağı günü sabırsızlıkla beklerken TOGG’un her geçen gün yeni özellikleri ortaya çıkıyor. Bir otomobilden öte teknoloji cihazı olan TOGG robotik yapısı ile de dikkat çekiyor.

    TOGG robotik

    Ekim ayında banttan inmesi beklenen ve 2023'de yollarda olacak yerli otomobilimiz TOGG tanıtım alanlarında vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gerek çizgileriyle gerek donanımıyla dikkat çeken TOGG aslında içinde kullanılan teknoloji ve bilgisayar sistemleriyle de farklı bir otomobil olma özelliği taşıyor. Yapay zeka ile kontrol edilen TOGG akıllı bir mobilite sistemi sunuyor. TOGG teknolojisi şu şekilde anlatılıyor: Seni dinleyen, anlayan, seninle bütünleşen, sana uygun çözümler sunan, senin için öğrenen... Kısaca sana göre dönüşen ve seni de dönüştüren bir teknoloji. Otomobil sizin ihtiyaçlarınıza öre tercihler sunarken uzaktaki makinalarla da iletişim kurarak hayatı kolaylaştırıyor.



    ŞARJ CİHAZI ORTAYA ÇIKTI
    Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazları ilk kez görüntülendi. TOGG için üretilen 180 kW gücündeki şarj cihazları 81 ilde yer alacak.

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    Haberler Ekonomi Türkiye’nin otomobili TOGG teknolojisiyle büyülüyor
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