Türkiye’nin otomobili TOGG teknolojisiyle büyülüyor

Ekim ayında banttan inmesi beklenen ve 2023'de yollarda olacak yerli otomobilimiz TOGG tanıtım alanlarında vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Gerek çizgileriyle gerek donanımıyla dikkat çeken TOGG aslında içinde kullanılan teknoloji ve bilgisayar sistemleriyle de farklı bir otomobil olma özelliği taşıyor. Yapay zeka ile kontrol edilen TOGG akıllı bir mobilite sistemi sunuyor. TOGG teknolojisi şu şekilde anlatılıyor: Seni dinleyen, anlayan, seninle bütünleşen, sana uygun çözümler sunan, senin için öğrenen... Kısaca sana göre dönüşen ve seni de dönüştüren bir teknoloji. Otomobil sizin ihtiyaçlarınıza öre tercihler sunarken uzaktaki makinalarla da iletişim kurarak hayatı kolaylaştırıyor.