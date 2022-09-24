Enerji merkezi Türkiye! Doğalgazda yerli üretim

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'a toplam 55 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı dönemde sadece Yunanistan ve Bulgaristan'a 221 milyon metreküp ihracat gerçekleştirdi. Böylece, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihraç edilen doğalgaz yüzde 302 oranında artmış oldu.