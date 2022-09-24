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    • Ekonomi
    • 25.09.2022 06:14
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    • 25.09.2022 06:23
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    Enerji merkezi Türkiye! Doğalgazda yerli üretim

    Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023 içerisinde hanelere ulaştırabilmek için son sürat çalışmalar devam ederken, karadaki sahalarda da doğalgaz üretimi sürüyor. Türkiye, bu yıl haziran ayına kadar Yunanistan ve Bulgaristan'a 221 milyon metreküplük doğalgaz ihraç etti.

    Enerji merkezi Türkiye! Doğalgazda yerli üretim

    GAZBİR verilere göre, üretilen doğalgaz miktarı, haziran ayında 30 milyon metreküp oldu. Üretilen gazın yüzde 96'sından fazlası, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'ndeki sahalardan çıkarıldı. Üretim devam ederken, yerli gazın ihracatında ise önemli bir artış yakalandı.

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'a toplam 55 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı dönemde sadece Yunanistan ve Bulgaristan'a 221 milyon metreküp ihracat gerçekleştirdi. Böylece, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihraç edilen doğalgaz yüzde 302 oranında artmış oldu.



    Haziran ayında doğalgaz tüketimi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 (820 milyon metreküp) azalarak 3,05 milyar metreküp oldu.

        Bu oran içerisinde, konutlarda tüketilen gaz geçen yıla kıyasla yüzde 4 artarken, sanayide yüzde 5, santrallerde yüzde 42 azaldı.

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