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    Petrol çakıldı sıra benzinde! Petrol fiyatları 9 ayın dibine inerek 78 dolar geriledi | Ekonomi haberleri

    Petrol fiyatları 9 ayın dibine inerek 78 dolara kadar geriledi. Petroldeki bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Petrol çakıldı sıra benzinde

    Haziran ayının başlarında 120 dolar seviyesinin üzerinde seyreden petrol fiyatları bu tarihten itibaren düşüşe yöneldi. Son 3 ayı da üst üste düşüşle kapatan petrol fiyatları eylül ayında da aşağı yönlü seyriyle dikkat çekiyor. Özellikle petrol piyasasındaki değişim yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Petrolde gerçekleşen sert düşüşler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Geçen hafta Fed'in 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte dolara olan talep artarken, petrol ve altın gibi değerli emtialarda sert düşüşler görüldü. Ham petrol cuma günü 80 dolar olan kritik seviyenin altına sarkarak son 9 ayın en düşük seviyesini test etti. 78.04 doları gören ham petrol günlük bazda ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Brent petrol ise cuma günü 85.50 dolar düzeyine kadar gerileyerek neredeyse 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Böylelikle brent petrol son 3 ayda yüzde 30'dan fazla değer kaybetmiş oldu. Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında sert düşüş görülmesiyle birlikte yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. İstanbul'da benzinin fiyatı 19.23 lira, motorin fiyatı 23.11 lira, oto gaz fiyatı 10.98 liradan satışa sunuluyor. Ankara'da ise benzinin fiyatı 19.37 lira, motorinin fiyatı 23.22 lira, oto gazın fiyatı 11 lira seviyesinde. İzmir'de ise benzinin fiyatı 19.36 lira, motorinin fiyatı 23.26 lira, oto gazın fiyatı 10.73 liradan satışa sunuluyor.



    90 BİN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ
    Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron kadroya geçirilirken bir kısmı yararlanamamıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "90 bin civarında taşeron işçinin kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık" dedi. 696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü belirten Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim" dedi.



    SAĞLIK EĞİTİMİNE 9 BİN KONTENJAN
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 4 Eylül'de düzenlenen TUS'a 24 bin 459 uzman adayının katıldığını kaydetti. Bakan Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi" ifadesini kullandı. Burcu ŞEN



        TURİST SAYISI YÜZDE 58.32 ARTTI
        Türkıye'ye ağustosta gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre yüzde 58.32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı. Türkiye, yılın 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108.48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı. Öte yandan Ağustos'ta İstanbul'a 1.6 milyon turist geldi.



        KOMŞU KAVGASI ARABULUCUDA
        Bazen çok önemsiz konular nedeniyle komşular arasında çıkan ve zaman zaman kan davasına dönüşen tartışmaları uzlaşma ile çözecek düzenleme yakın zamanda hayata geçecek. 7'nci yargı paketi ile kat mülkiyeti ve komşuluk ilişkilerinden doğan sorunlar mahkeme yerine arabulucuya gidecek. Böylece sorunlar uzlaşma ile çözülürken hem zamandan kazanılacak hem de masraf yükü azalacak. Yasal düzenlemenin 1 Ekim'de Meclis'te olması bekleniyor.



        CANİK'TEN AFRİKA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ
        2022 yılındaki fuar yolculuğunu tüm hızıyla sürdüren Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) markası CANiK, bu kez de Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlenen 'Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de Türkiye'yi temsil ediyor. Fuara 30'dan fazla ülke ve 450'ye yakın firma katılıyor. SYS Dış Ticaret Müdürü Didem Aral, "Dünyanın en büyük 6'ncı hafif silah üreticisi olarak fuar turumuza devam ediyoruz. Yoğun süren görüşme trafiğimiz kapsamında uzun süredir teklif gelen ve temasta olduğumuz projeler ve bu projelerin ön anlaşmaları gündemimizde" dedi.



            TOPRAKLARIMIZIN BİNDE BİRİNDE MADEN VAR
            Madenciler Derneği tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı. Koza Altın İşletmeleri CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çelik Koza Altın İşletmelerinin çevre konusunda hassas olduğunu belirterek, "Çünkü hayatımızı devam ettirebilmek için madenler ne kadar önemliyse; çevre de bizim için önemli" dedi. Altın Madenciliğinin doğaya büyük zarar verdiği yönündeki iddiaların büyük bir yanılgı olduğunu da söyleyen Çelik, "Herkes çevresinde duyarlı, ormanlara duyarlı fakat Türkiye topraklarının yüzde 30'u tarım, yüzde 29'u orman, yüzde 19'u mera alan iken; madencilik yapılan alan Sadece binde bir.(%0,1)" dedi.

            ÇİFTÇİYE E-DEVLET
            Tarım Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) dijitalleşmeyi artırıp, bürokrasiyi azaltmak için yeni uygulamalar başlattı. Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler başvurularını e-Devlet'ten yapacak. Arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ÇKS'ye kaydolacaklar il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.

            PANCAR FİYATI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
            Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin şekerpancarı alım fiyatını ton başına yüzde 245 artışla bin 450 TL olarak açıklaması Konya Ovası'nda sevinçle karşılandı. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Beklentilerimizin üzerinde artış oldu. Azalan pancar ekimi bu rakamla tekrar artar düşüncesindeyim" dedi.

            ASELSAN 'ELEKRONİK GÖZÜ'NÜ TANITTI
            ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle tanıtıldı. Yurt içinde ve dışındaki yüksek talebi dikkate alarak bu alanda yeni ürünler için çalışan ASELSAN'ın Güney Afrika ofisinde geliştirilen MEROPS, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda yine bu ülkede üretilen Rooivalk helikopteriyle sergilendi.

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            Haberler Ekonomi Petrol çakıldı sıra benzinde! Petrol fiyatları 9 ayın dibine inerek 78 dolar geriledi | Ekonomi haberleri
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