Petrol çakıldı sıra benzinde! Petrol fiyatları 9 ayın dibine inerek 78 dolar geriledi | Ekonomi haberleri

Haziran ayının başlarında 120 dolar seviyesinin üzerinde seyreden petrol fiyatları bu tarihten itibaren düşüşe yöneldi. Son 3 ayı da üst üste düşüşle kapatan petrol fiyatları eylül ayında da aşağı yönlü seyriyle dikkat çekiyor. Özellikle petrol piyasasındaki değişim yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Petrolde gerçekleşen sert düşüşler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Geçen hafta Fed'in 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte dolara olan talep artarken, petrol ve altın gibi değerli emtialarda sert düşüşler görüldü. Ham petrol cuma günü 80 dolar olan kritik seviyenin altına sarkarak son 9 ayın en düşük seviyesini test etti. 78.04 doları gören ham petrol günlük bazda ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Brent petrol ise cuma günü 85.50 dolar düzeyine kadar gerileyerek neredeyse 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Böylelikle brent petrol son 3 ayda yüzde 30'dan fazla değer kaybetmiş oldu. Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında sert düşüş görülmesiyle birlikte yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. İstanbul'da benzinin fiyatı 19.23 lira, motorin fiyatı 23.11 lira, oto gaz fiyatı 10.98 liradan satışa sunuluyor. Ankara'da ise benzinin fiyatı 19.37 lira, motorinin fiyatı 23.22 lira, oto gazın fiyatı 11 lira seviyesinde. İzmir'de ise benzinin fiyatı 19.36 lira, motorinin fiyatı 23.26 lira, oto gazın fiyatı 10.73 liradan satışa sunuluyor.
90 BİN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ
Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron kadroya geçirilirken bir kısmı yararlanamamıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "90 bin civarında taşeron işçinin kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık" dedi. 696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü belirten Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim" dedi.
SAĞLIK EĞİTİMİNE 9 BİN KONTENJAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 4 Eylül'de düzenlenen TUS'a 24 bin 459 uzman adayının katıldığını kaydetti. Bakan Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi" ifadesini kullandı. Burcu ŞEN