Petrol çakıldı sıra benzinde! Petrol fiyatları 9 ayın dibine inerek 78 dolar geriledi | Ekonomi haberleri





TOPRAKLARIMIZIN BİNDE BİRİNDE MADEN VAR

Madenciler Derneği tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı. Koza Altın İşletmeleri CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çelik Koza Altın İşletmelerinin çevre konusunda hassas olduğunu belirterek, "Çünkü hayatımızı devam ettirebilmek için madenler ne kadar önemliyse; çevre de bizim için önemli" dedi. Altın Madenciliğinin doğaya büyük zarar verdiği yönündeki iddiaların büyük bir yanılgı olduğunu da söyleyen Çelik, "Herkes çevresinde duyarlı, ormanlara duyarlı fakat Türkiye topraklarının yüzde 30'u tarım, yüzde 29'u orman, yüzde 19'u mera alan iken; madencilik yapılan alan Sadece binde bir.(%0,1)" dedi.



ÇİFTÇİYE E-DEVLET

Tarım Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) dijitalleşmeyi artırıp, bürokrasiyi azaltmak için yeni uygulamalar başlattı. Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler başvurularını e-Devlet'ten yapacak. Arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ÇKS'ye kaydolacaklar il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.



PANCAR FİYATI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin şekerpancarı alım fiyatını ton başına yüzde 245 artışla bin 450 TL olarak açıklaması Konya Ovası'nda sevinçle karşılandı. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Beklentilerimizin üzerinde artış oldu. Azalan pancar ekimi bu rakamla tekrar artar düşüncesindeyim" dedi.



ASELSAN 'ELEKRONİK GÖZÜ'NÜ TANITTI

ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle tanıtıldı. Yurt içinde ve dışındaki yüksek talebi dikkate alarak bu alanda yeni ürünler için çalışan ASELSAN'ın Güney Afrika ofisinde geliştirilen MEROPS, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda yine bu ülkede üretilen Rooivalk helikopteriyle sergilendi.

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