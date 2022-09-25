Türkiye'ye turist yağıyor! Turizme büyük ilgi havalimanlarındaki yolcu sayılarına yansıdı

DALAMAN HAVALİMANI'NIN KULLANAN YOLCU SAYISI YÜZDE 125 ARTTI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da yolcu sayısında yüzde 44 artış kaydedilirken, bu havalimanına misafir olan toplam 5 milyon 588 bin yolcunun 4 milyon 58 bini iç hatlar, 2 milyon 530 bini de dış hatlar terminalini kullandı.

Ege bölgesindeki birçok turizm merkezi ile bağlantısı olan Muğla Dalaman Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısı da söz konusu dönemde yüzde 125 artarak 3 milyon 139 bine ulaşırken, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısı da yüzde 40 artışla 2 milyon 770 bini geçti.