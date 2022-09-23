Boeing'in '737 MAX' faturası her geçen gün artıyor: Yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ödeyecek

İkinci kazanın ardından Boeing ve Muilenburg'ün aksi bilgilerin farkında olmalarına rağmen kamuoyuna güvence vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şirketin yatırımcıları 737 MAX uçağı hakkında yanılttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna giderek 200 milyon dolar, Muilenburg'ün de 1 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gensler, "Bu iki uçak kazasının yol açtığı trajik can kaybını tarif edecek hiçbir kelime yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gensler, kriz anlarında halka açık şirketlerin ve yöneticilerin piyasalara tam, adil ve gerçeğe uygun açıklamalar yapmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.

UÇUŞ KONTROL SİSTEMİNDEKİ HATA 346 CANA MAL OLMUŞTU

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.