TOKİ peşin geri ödeme %25 indirim HESAPLAMA! TOKİ %25 indirim kampanyası ne zamana kadar geçerli olacak?

"BAŞVURULAR 5 MİLYONU GEÇTİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta duyurduğu sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İlk gün 1 milyonu geçen başvuru sayısının şu anda 5 milyona yaklaştığını söyleyen Erdoğan, "Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir" dedi.



"KONUT FİYATI VE KİRALAR DÜŞECEK, ŞÜPHEM YOK"



Yatırım değeri 422 milyar lira olan projenin 250 alt sektörü ilgilendiren çarpan etkisiyle çok büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırladığını kaydeden Erdoğan, "Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok" diye konuştu.



"FARKIMIZI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYACAĞIZ"



Projenin başlatılması için yıl sonunun beklenmeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkan sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar."