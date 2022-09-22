TOKİ peşin geri ödeme %25 indirim HESAPLAMA! TOKİ %25 indirim kampanyası ne zamana kadar geçerli olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Daha önce TOKİ'den ev alıp borcu devam edenlere de müjdemiz var" açıklamasının detaylarını aktardı. Peki, TOKİ %25 indirim kampanyası ne zamana kadar geçerli olacak? TOKİ peşin geri ödeme indirimi kampanyası kimler faydalanacak?
TOKİ'nin erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntıları belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için kampanya yapılacağını duyurmuştu.
Kampanyanın ayrıntılarını, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
"TOKİ'den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, ev veya işyeri geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını söyledi.
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek.
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.
Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek.