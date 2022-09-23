Bakanlık 'İlk Evim İlk İş Yerim'e ilişkin sosyal medyada paylaşılan yanlış bililere karşılık doğruları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'İlk Evim İlk İş Yerim'le ilgili doğruları açıkladı:

1: YANLIŞ - Başvuru ücreti iade edilmeyecek.

DOĞRU - Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası'na giderek, başvuru ücretinin iadesini alabilecek.



2 : YANLIŞ - Arsası olan konuta başvuramaz.

DOĞRU - Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir.



3 : YANLIŞ - Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim.

DOĞRU - Arsalar da konut yapımı için ayrılmış durumda, bu yüzden arsanın konuta başvurudan bir farkı yok. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilecek.



4 : YANLIŞ - 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz.

DOĞRU - İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençler aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.



5 : YANLIŞ - Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var.

DOĞRU - Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.



6 : YANLIŞ - TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek.

DOĞRU - İlk temel Ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.



7 : YANLIŞ - Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak.

DOĞRU - TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Geçmiş yıllarda tüm artışlar bu şekilde yapıldı. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.



8 : YANLIŞ - TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek.

DOĞRU - TC vatandaşı olmayan başvuru yapamaz.



9 : YANLIŞ - TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı.

DOĞRU - Son 2 yılda TOKİ'ye sadece 1 dava açıldı.



10 : YANLIŞ - TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir.

DOĞRU - TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.