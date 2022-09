Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesine yönelik yürütülen algı çalışmasına TOKİ aracılığıyla ev sahibi olan vatandaşlar 'dur' dedi. Maltepe Başıbüyük Mahallesi TOKİ projesinden ev sahibi olan Yüksel Kumluk, "Evi 2021'de teslim aldık. Taksit ödemelerine 800 lira ile başladık. Bugün gelinen noktada sadece 900 lira ödüyorum. Eğer kirada olmuş olsaydım aynı daireye 6 bin lira ödeyecektim. Ödemelerin 3-4 katına çıkması gibi bir durum yok" diye konuştu. Kayaşehir TOKİ Asmalıbahçe Evleri 1. Kısım projesinden ev sahibi olan Safa Balekoğlu ise "2019'da başvurduk. 2021 Eylül ayında evimize taşındık. 4 artı 1 evi toplamda 700 bin liraya satın aldım. Şu an piyasa fiyatı 4 milyon civarında. Bir memur maaşıyla 4 odalı bir evde oturmam mümkün değildi" ifadesini kullandı. (Harun SEKMEN)



TOKİ'DEN EV ALANLARA İYİ HABER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere bir müjdeleri olduğunu belirtti. Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklayacak" ifadesini kullandı.







TÜKETİCİYE KOLAYLIK GELDİ

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit, 30 bin liraya yükseltildi. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede tüketici hak arama yolları da kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, tüketicinin yerleşim yerinde hakem heyeti bulunmuyorsa kaymakamlıklara başvuru yapılabilecek. Tüketici hakem heyetlerinden hangisine başvuru yapacağını belirleyen 'parasal sınır' ayrımı ortadan kaldırıldı. Başvuruda eksik bilgiler olması durumunda, hakem heyeti tarafından ret kararı verilmeden önce 7 gün süreyle başvuru sahibinin eksikleri tamamlaması zorunlu tutulacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)



FED FAİZİ 75 PUAN YÜKSELTTİ

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, ekonomistlerin beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan yükselterek; faizleri yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkarttı. Fed üst üste 5. kez faiz artırımına giderken uzmanlar, kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor. Fed Başkanı Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.



ÜNİVERSİTELİLERE AYLIK 2 BİN TL BURS

Sabancı Vakfı, 2022-2023 eğitimöğretim yılında bursiyerlerine sağlayacağı burs desteğinin tutarını aylık 2 bin lira olarak açıkladı. Bugüne kadar yılda 9 ay süresince verilen burs desteği, 2022-2023 eğitim yılından itibaren 10 aya çıkarılıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmazken, mezun bursiyerler isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.







ŞANZELİZE KARARIYOR

Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek. Şanzelize Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi. Açıklamada, 'ışıklı Noel süslemelerinin' bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı. Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi. Işıklı süslemeler, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak. Ayrıca Komite'nin Şanzelize Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00- 07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.



BELÇİKA'DA MAĞAZALAR IŞIKLARI KAPATACAK

Belçika'da mağazalar enerji tasarrufu için 1 Ekim'den itibaren vitrinlerdeki ışıkları kapatmaya ve sıcaklıkları düşürmeye karar verdi. Mağazalar, içerideki sıcaklığı da 19 dereceyle sınırlandıracak. Ayrıca, ısı kaybı yaşanmaması için mağazaların girişleri kapalı tutulacak.



MADENLER İÇİN YEŞİL FON

Enerji Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, yeni maden yasası taslağının hazır olduğunu, taslakla maden sahalarının rehabilitasyonu için fon oluşturulacağını söyledi. Kalaycı, şöyle konuştu: "Bu fonda toplanan paralarla maden sahalarının tekrar doğal haline geri döndürülmesi ve düzenlenmesi işi gerçekleşecek. Rehabilitasyon, şirket inisiyatifinden çıkıyor. Bütün şirketler, faaliyetlerini devam ettirirken bu fona para ödeyecek. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, sahada işler bittikten sonra ihalesini yapıp ve ilgili fondan para aktarıp sahayı eski haline getirecek." (Barış ŞİMŞEK)







ÇEVRECİ BELGE

Akçansa'nın Çanakkale limanından uzun yıllardır yurt dışına ihraç ettiği ASTM C150 Type I/II Portland çimentosu artık The International EPD System tarafından verilen Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Belgesi'ne sahip. Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, "Uzun yıllardır yurt dışına ihraç ettiğimiz ASTM C150 Type I/II çimento ürünümüzün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini EPD belgesi ile şeffaf ve karşılaştırılabilir olarak paylaşıyoruz" dedi.



TEKSTİL BULUŞMASI

Türk tekstil sektörünün küresel alıcılarla bir araya geldiği Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı başladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe "Fuar her geçen gün büyüyor. 2023'te şu andaki metrekarelerin en az 2 katı olabilecek, İstanbul'u moda merkezi haline getirebileceğimiz, çok büyük bir marka şehir olabileceğimizi ilan etmek istiyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN