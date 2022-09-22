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    Çiftçinin primi devletten! 28 Ekim’de açıklanacak Vizyon Belgesi’yle bütün kesimlere müjdeler gelecek

    AK Parti’nin 2023 seçimleri Vizyon Belgesi’nde emeklilerden işçilere ve memurlara kadar her kesime müjde gelecek. Çiftçilere prim desteği, gençlere indirimli bilgisayar ve telefon da gündemde.

    Zübeyde Yalçın
    Çiftçinin primi devletten

    AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2023 Haziran seçimleri için düğmeye bastı. 2023 seçimlerine ilişkin Vizyon Belgesi 28 Ekim'de açıklanacak. Belge dar gelirliden çiftçi kadınlara, gençlere kadar her kesime yönelik projeler içerecek. Çalışmaları süren belgede yer alması beklenen konular ve projeler şöyle:



    OMURGA DAR GELİRLİ VE EKONOMİ: Seçim süreci ve belgenin omurgasını ekonomi, özellikle de dar gelirli ve çalışan kesimlerin yaşamını rahatlatacak adımlar oluşturacak.

    100'ÜNCÜ YIL VURGUSU: Beyannamede, 2023 yılının, Cumhuriyet'in de 100'üncü yılı olduğuna vurgu yapılacak. "100'üncü yılda, yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var" söylemi kullanılacak.



    İCRAAT ANLATILACAK: AK Parti'nin 20 yıllık icraat özeti niteliğinde bölümler yer alacak.



    TÜM KESİMLER KAPSAMDA: Karadeniz gazı, yeni konut projeleri, EYT, sözleşmeli personelin kadroya alınması, taşeron çalışanlara yönelik atılacak adımlar, emekli maaşları, asgari ücret ile ilgili hedeflere yer verilecek.



        ÇİFTÇİ KADIN PROJESİ: Gıda güvenliğinin sağlanması, şehirlere göçün önlenmesine dönük projeler de beyannamede yer alacak. Bu kapsamda kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine yönelik devlet desteği verilmesi gündeme gelecek.



        GENÇLERE DESTEK: Gençlere yönelik sürpriz projeler açıklanacak. Örneğin; bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik eşya alımında gençlere yönelik vergi indirimleri gündeme gelebilecek. (Zübeyde YALÇIN)

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        Haberler Ekonomi Çiftçinin primi devletten! 28 Ekim’de açıklanacak Vizyon Belgesi’yle bütün kesimlere müjdeler gelecek
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