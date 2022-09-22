Çiftçinin primi devletten! 28 Ekim’de açıklanacak Vizyon Belgesi’yle bütün kesimlere müjdeler gelecek

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2023 Haziran seçimleri için düğmeye bastı. 2023 seçimlerine ilişkin Vizyon Belgesi 28 Ekim'de açıklanacak. Belge dar gelirliden çiftçi kadınlara, gençlere kadar her kesime yönelik projeler içerecek. Çalışmaları süren belgede yer alması beklenen konular ve projeler şöyle:







OMURGA DAR GELİRLİ VE EKONOMİ: Seçim süreci ve belgenin omurgasını ekonomi, özellikle de dar gelirli ve çalışan kesimlerin yaşamını rahatlatacak adımlar oluşturacak.



100'ÜNCÜ YIL VURGUSU: Beyannamede, 2023 yılının, Cumhuriyet'in de 100'üncü yılı olduğuna vurgu yapılacak. "100'üncü yılda, yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var" söylemi kullanılacak.