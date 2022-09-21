Okullarda servis kavgası: Resmi tarifeyi devlet uyguluyor özeller fiyatı katlıyor

HOSTESE ASGARİNİN ALTINDA ÜCRET

Öte yandan, servislerin fiyat artışında gerekçe olarak gösterdiği hostes ücretlerin de arkadan dolandığı öğrenildi. Bir servis aracında hostes olarak çalışan, A. K., "4 yıldır servislerde hosteslik yapıyorum. Sadece denetim yapılacağı zaman sigortamı yapıyorlar. Sonrasında çıkarıyorlar. Asgari ücretin altında çalışıyorum. Birçok servis benzer durumda hostes çalıştırıyor. O nedenle başka yerlere başvuru yapmamın da çok anlamı olmuyor" dedi.





6 AYDA İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Hatırlanacağı üzere İstanbul UKOME'de nisan ayında yapılan toplu taşıma zammıyla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam uygulanmıştı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala da yüzde 19.20 ilave zam yapıldı. Ancak servisçiler, 'hostes ücreti', 'yeni araba', 'bilgilendirme mesajları', 'kameralı araba' gibi ek hizmetler sunduklarını bu nedenle ek ücret talep ettiklerini belirtiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Avukatlar tek taraflı hizmet dayatması olamayacağını belirtirken, kasko, sigorta ve araç bakım gibi hizmetlerinin fiyat tarifesi belirlenirken dikkate alındığını vurguluyor.

