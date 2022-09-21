Okullarda servis kavgası: Resmi tarifeyi devlet uyguluyor özeller fiyatı katlıyor

Okulların açılmış olmasına rağmen servis sorunu çözülemiyor. Servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) belirlediği tarifelere devlet okullarında uyarken, özel okullarda 'hostes ücreti', 'yeni araba', 'bilgilendirme mesajları', 'kameralı araba' gibi gerekçelerle fiyatı iki hatta üçe katlıyor. Çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için servis ücretlerine boyun eğen veliler, fazla ödediği ücret için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuruda bulunuyor. Bu durumu öğrenen bazı servis işletmeleri ise velilere, "Ya şikâyetinizi geri alın ya çocuğunuzu!" diyor. UKOME kararlarının özel-devlet ayrımı olmadan tüm servisler için geçerli olduğunu belirten avukatlar, bunun yasaya aykırı olduğunu ve velilerin dava açması gerektiğini vurguluyor.
KONTAK KAPATACAĞIZ!
İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, UKOME'de belirlenen fiyatların maliyetleri karşılamadığını söyledi. Bu fiyat tarifesinin devlet okullarında uygulandığını kabul eden Gül, "Devlet okullarında çocuklar genellikle yakın mesafede oluyor. O nedenle servisçiler ikinci bir servis yapıyor. Böylece maliyetlerini çıkarıp kâr ediyor. Ancak özel okullarda ikinci bir işe çıkılamıyor. O nedenle de UKOME tarifesi uygulanamıyor" dedi. Son dönemde kasko, sigorta ve araç bakım giderlerinin arttığını anlatan Gül, "Ayrıca hostes ücreti, GPRS, veliye mesajla bilgilendirme gibi ek hizmetlerimiz de var. Maliyetlerimiz çok yüksek" diye konuştu. Velilerden çok şikâyet aldıklarını anlatan Gül, "Tüketici mahkemelerine ya da hakem heyetlerine gidiyorlar. Ancak bu fiyat baskısı devam ederse bir çok servis kontak kapatacak. O tarifeyi özel okullarda uygulamamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.
İKİ FARKLI ÜCRET OLMAZ
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü de, özelde farklı devlette farklı ücret tarifesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi. UKOME'nin belirlediği ücret tarifesinin dışında bir ücretin talep edilemeyeceğinin altını çizen Güllü, "Servis araçlarının nasıl olması ve araçlarda nelerin bulunması gerektiği mevzuatta yer alıyor. Yani olması gereken hizmeti sundukları için ekstra hizmet talep edemezler" şeklinde konuştu.