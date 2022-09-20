Enerjide cesur ve milli kararlar! Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın temellerini attığı model tıkır tıkır işliyor

Ne zaman Albayrak ismine değinsek, -şimdilerde muhalifleri bile kendisini arıyor ya ne ise- "Yeniden aktif siyasete dönmesi için altyapı hazırlanıyor" tarzı klişelerle, önyargılı yorumlarla karşılaşıyoruz. Vallaha, geleceğe dair düşünceleri kendi özel alanındadır ama -tanıdığım kadarı ile- kariyer planlaması ile hareket eden değil de "tevekkül ve kadere iman etmiş" bir şahsiyettir kendileri.